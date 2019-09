Per Harald (34) og Sindres (33) verktøy har ikke hatt inntekter, men nå renner pengene plutselig inn

På bare litt over to uker har norske Scrimba solgt 1 700 webkurs til lærelystene utviklere over hele verden. Samtidig har de omsatt for 444 000 kroner. Det skjer etter at plattformen nesten har stått uten inntekter i to år.

– Dette er det første kurset vi tar betalt for, og det har gått over all forventning. Vi hadde mål om å selge 1 000 kodekurs de første tre månedene. Så skjedde dette de tre første dagene. Det kom som en stor overraskelse på oss, sier daglig leder Per Harald Borgen til digi.no.

Godt fotfeste

Sammen med Sindre Aarsæther har han laget det norske kodeverktøyet som satser på opplæringstjenester for utviklere. Scrimba ble født da Aarsæther ville lære bort sitt egenutviklede scriptspråk, Imba. Han var misfornøyd med tradisjonelle instruksjonsvideoer, og snekret sammen en læreplattform.

Etter å diskutert planene med tidligere kollega Borgen, fant de raskt ut at kodeverktøyet kunne brukes til langt mer enn å lære bort ett språk. Oppstartsbedriften ble født, og siden 2016 har de jobbet med tjenesten.

I dag begynner Scrimba å få godt fotfeste – spesielt i USA. Tjenesten brukes blant annet av Freecodecamp, Vue.js og en rekke norske skoler. Selv Facebook har fått øynene opp for nordmennenes idé, og anbefaler React.js-kurset på dokumentasjonssidene til JavaScript-biblioteket.

I dag kan de norske gründerne skilte med 160 000 månedlige brukere. Fremover skal flere kurs lanseres. React.js, Javascript og Vue.js skal utvikles sammen med ulike kursholdere fortløpende.

–Det krever utvikling av Scrimba-formatet for å støtte forskjellige programmeringsspråk og biblioteker, derfor vurderer vi nøye hvilke teknologier vi skal lage kurs om. Foreløpig holder vi oss til front-end-kurs, forklarer Borgen til digi.no.

Interaktiv læring

Scrimba har fått vind i seilene fordi de har en løsning som gjør læringen mer interaktiv enn andre, tradisjonelle tjenester.

Se for deg at du følger en vanlig instruksjonsvideo for webutvikling på Youtube. I videoen får du opp bilde av instruktørens skjerm, og hører stemmen hans mens han koder og foreleser.

Innimellom blir du bedt om å gjøre ulike kodeoppgaver. Med tradisjonelle metoder ville du kanskje teste ut koden på egen maskin. Videoen settes på pause, og du jobber i din egen kodeeditor, terminal og nettleser.

å stadig veksle mellom masse «greier» stjeler både tid og konsentrasjon.

Scrimbas løsning forvandler bildet av instruktørens skjerm til et virtuelt skrivebord –komplett med kodeeditor, terminal, filutforsker og nettleser. Den som ser på kan til enhver tid stanse «scrimen», hoppe inn i instruktørens arbeidsområde, og teste, løse oppgaver eller leke med koden, skrev digi.no da vi omtalte plattformen på tampen av 2018.

– For at disse betalte kursene skal fungere må vi identifisere de beste kursholderne i verden, og så knytte dem til oss. I «responsiv web design»-kurset har vi fått med oss youtuberen Kevin Powell. Han er en av de aller beste på å lære bort teknologier som dette.

– Scrimba leverer den beste plattformen for formålet i verden. Da må vi også knytte til oss kursholdere som er «topnotch», sier Borgen til digi.no.

Mange åpenbaringer

«Aha, det er SÅNN det funker».

Åpenbaringene var mange da digi.nos journalist, Erlend Tangeraas Lygre testet ut den norske kodeplattformen i desember i fjor.

På bare noen timer gikk han fra total ignoranse, til å besitte grunnleggende kunnskap om React.js og Typescript, samtidig fikk han stålkontroll på CSS Grid.

– Vi har fått strålende tilbakemeldinger på det første betalingskurset, og det har virkelig vært en stor suksess for oss. Fokuset vårt har hele tiden være å lage en helt unik kursopplevelse som andre plattformer ikke kan måle seg med. Det mener jeg at vi har fått til, sier den daglige lederen og gründeren.

Neste kurs på vei

React.js kurset er allerede påbegynt. Med på laget er Bow Ziroll. Han er utdanningssjef ved den kanadiske kodeskolen V School.

Ziroll er ikke ukjent for det norske selskapet. Han har også laget introduksjonskurset til React.js.

Kurset er tatt av over 100 000 mennesker, og har etablert seg på topp av søketreffene hos blant annet Google.

Med 700 000 react.js-avspillinger på Youtube, viser Scrimba-teamet at de vet hva slags materiale som fungerer for lærelystne utviklere.

– Facebook har lagt inn dette som et av kursene de anbefaler for å lære seg React i dokumentasjonen på hjemmesidene. Det var derfor naturlig for oss å følge opp med et betalingskurs med samme lærer og plattform. Vi gleder oss veldig til lansering, men kan ikke gi noen lovnader på når det kommer, da det er veldig mye jobb, sammenfatter Per Harald Borgen til digi.no.