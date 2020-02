Persondata om 10,6 millioner hotellgjester lekket på hackerforum

Over 10,6 millioner personer som har bodd på hotellene til MGM Resorts, skal ha fått konfidensiell informasjon lekket på et hackerforum.

Det melder teknologinettstedet ZDNet , som sammen en sikkerhetsekspert har fått bekreftet og verifisert dataene på hackerforumet.

Det er snakk om personlig informasjon som gjestene har oppgitt ved sine besøk på MGM Resorts sine hoteller: fullt navn, privatadresser, telefonnummer, fødselsdato og epostadresser. Informasjonen ble lagt ut på hackersiden denne uka. Blant de 10.683.188 personene som er omtalt, er det mange kjendiser, politikere og ledere i noen av verdens største teknologiselskaper.

En talsperson for MGM Resorts bekrefter det som er skjedd via epost. Informasjonen ble innhentet i juli i fjor. En talsperson i MGM sier til ZDNet at informasjonen som ble lagt ut på nett denne uka, stammer fra en sikkerhetsbrist.

– I fjor sommer oppdaget vi uautorisert tilgang til en skyserver som inneholdt en begrenset mengde informasjon om visse tidligere gjester, opplyser MGMs talsperson.

Alle de berørte tidligere gjestene er informert om lekkasjen.