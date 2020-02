Persondata om 6,5 millioner velgere blottlagt i Israel

Statsminister Benjamin Netanyahus Likud hadde lastet opp hele velgerregisteret i appen Elector som brukes av partiets valgkampapparat før valget 2. mars, skriver avisa Haaretz , som første meldte nyheten.

En feil fra app-produsentens side førte til at persondata til nesten 6,5 millioner israelske borgere ble gjort tilgjengelig for utenforstående.

Informasjonen omfatter også opplysninger om stemmelokaler og i noen tilfeller telefonnumre, kjønn og hvorvidt de er potensielle Likud-velgere.

– Veldig enkelt

Det krevdes så å si ingen hackerferdigheter for å få tilgang, og det er uklart hvor mange som lastet ned registeret, skriver The New York Times mandag.

– Det var veldig enkelt å få tak i informasjonen. Alle med en vanlig nettleser kunne gjort det, sier den israelske sikkerhetseksperten Noam Rotem til nyhetsbyrået AP.

Israels personvernmyndigheter sier de undersøker det de kaller en alvorlig sikkerhetssvikt hos produsenten av appen Elector.

Produsenten sier det dreier seg om en enkelthendelse som ble håndtert umiddelbart, og at sikkerhetstiltakene siden er styrket.

Likud erkjenner at de har «forpurret et forsøk» på å skade en digital plattform som brukes for å rekruttere tilhengere på valgdagen, men har ikke villet utdype.

Pinlig

Avsløringen er pinlig for Netanyahus parti, som i fjor førte en svertekampanje mot statsministerens fremste rival Benny Gantz, leder i sentrumsalliansen Blått og hvitt. Påstanden var at den tidligere hærsjefens telefon var hacket av iranske etterretningsagenter.

Politiske partier i Israel mottar persondata fra den sentrale valgkomiteen som de kan bruke internt til valgkampformål. Betingelsen er at informasjonen ikke offentliggjøres, kopieres eller deles med en tredjepart, samt at alt slettes straks valget er over.

Tredje valg på et år

I 2006 stjal en ansatt i innenriksdepartementet velgerregisteret og offentliggjorde det.

Høyrepartiet Likud gikk seirende ut av det israelske valget i april i fjor, men Netanyahu greide ikke å samle nok støtte blant høyrenasjonalister og ultraortodokse til å kunne danne ny regjering. I nyvalget i september ble utfallet det samme, og derfor går Israel nå til valg for tredje gang på under et år.