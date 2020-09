Personopplysninger på avveie etter dataangrepet: Stortinget frykter utpressing

Stortingets avviksmelding til Datatilsynet viser at personopplysninger er på avveie etter dataangrepet i begynnelsen av måneden, skriver Dagens Næringsliv.

Angrepet var rettet mot epostkontoer på Stortinget, og rammet et mindre antall ansatte og stortingsrepresentanter.

Årsaken til at angrepet har ført til at personopplysninger er på avveie, skal ifølge avviksmeldingen være at de rammede har oppbevart privat informasjon på jobb-epostkontoene.

Det skal være snakk om kontonummer, personnummer og bankopplysninger, og Stortinget frykter at konsekvensene kan være utpressing eller misbruk av identitet og betalingskort.

– Stortinget er fortsatt i en analysefase der vi i samarbeid med sikkerhets­myndighetene med å få full oversikt over skadeomfanget. Som tidligere meldt er det altså registrert innbrudd på epost-kontoene hos et mindre utvalg stortings­representanter og ansatte. Vi kan ikke si noe om antallet eller hva slags opplysninger det er snakk om. Alle som er berørt av dette IT-angrepet følges opp, sier direktør Marianne Andreassen til DN, og legger til at forholdet er anmeldt.

Datatilsynet bekrefter i en epost til DN at de har mottatt en avviksmelding fra Stortinget.