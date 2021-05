Personvern-protest mot cookie-advarsler på nett

En gruppe personvern-aktivister går til aksjon mot internettbannere som spør om samtykke til cookies, små filer som sporer brukernes aktivitet.

Gruppen NOYB – en forkortelse for «none of your business» («det har ikke du noe med») – sier den vil legge fram over 5000 utkast til klager på det de kaller «cookiebannerterror». De mener alle spørsmålene har gjort internett til «en frustrerende opplevelse for brukere over hele Europa».

Komplisert å velge

Den Wien-baserte gruppen mener at mange av bannerne ikke er i tråd med EUs lover, inkludert personvernforordningen GDPR. De aktuelle bannerne gir ikke brukerne mulighet til å svare enkelt «ja» eller «nei» til datainnsamlingen, slik loven krever. NOYB sier også at designet ofte gjør det «ekstremt komplisert å klikke noe annet enn 'aksepter'".

Klagene som er forberedt, skal sendes til selskaper i alle EU- og EØS-land unntatt Malta og Liechtenstein. Planen er å sende dem til relevante myndigheter i landene om en måneds tid dersom selskapene ikke sørger for at cookie-forespørslene følger reglene.

Skaper frustrasjon

– Å gjøre folk så frustrert at de bare klikker «OK», er et tydelig brudd på GDPR. Loven pålegger bedrifter å legge til rette for at brukerne kan uttrykke sitt valg, sier Max Schrems, en av grunnleggerne av NOYB.

Den østerrikske aktivisten har allerede kunne notere seg for flere juridiske seire i personvernsaker. Blant annet veltet han en stor avtale om datautveksling mellom EU og USA.