Piql første mottaker av nye FOU-millioner fra regjeringens tiltakspakke

Piql i Drammen, som har utviklet og tilbyr en langtidslangringsløsning av data basert på film, har blitt tildelt drøyt 5,7 millioner til videre forskning og utvikling (FOU).

Selskapet er den første bedriften som har fått økt FOU-støtte på grunn av regjeringens tiltakspakke for næringslivet i Norge, som ble lagt fram den 27. mars, og som har bidratt til at flere ordninger i Forskningsrådet er styrket. Det inkluderer ordningen for næringsrettet forskning, som ble styrket med 250 millioner kroner. Deler av dette beløpet skal brukes til å øke støttegraden på allerede mottatte søknader.

Rask behandling

Ifølge en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet har søknaden blitt behandlet på rekordtid, slik at det i dag ble klart at Piql vil få en ekstrautbetaling fra Forskningsrådet på 5.715.000 kroner.

– Det er viktig at vi under koronakrisen opprettholder FoU-aktiviteten som skjer i bedrifter i hele landet. Flere av disse prosjektene har gått over lang tid, og skal fortsette lenge, og vi må unngå at verdifull kompetanse og kunnskap forsvinner, sier næringsminister Iselin Nybø i pressemeldingen.

Næringsminister Iselin Nybø besøkte Piql i Drammen sommeren 2019. Fra venstre: Tore Opdal Hansen (ordfører i Drammen), Tove Hofstad (kommunestyrerepresentant i Lier), Iselin Nybø, Katrine Loen Thomsen (Piql) og Rune Bjerkestrand (Piql). Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Vinn eller forsvinn

Utbetalingen vil sikre arbeidsplasser hos Piql og sørge for at prosjektet blir gjennomført som planlagt, til tross for krisen som koronapandemien har skapt.

– Dette tiltaket gjør det mulig for oss å gjennomføre et veldig viktig FoU-prosjekt som går over tre år. Helt konkret har vi nå muligheten til å beholde arbeidsplasser og fortsette med prosjektet vårt. I den nåværende situasjonen utgjør dette tiltaket vinn eller forsvinn for prosjektet, sier administrerende direktør i Piql, Rune Bjerkestrand, i pressemeldingen fra departementet.

Nasjonens hukommelse

Administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen mener at Piql har et veldig interessant prosjekt, hvor selskapet lagrer data fra arkiver, nasjonalbiblioteker, nasjonalmuseer og lignende, data som Røttingen omtaler som nasjonens hukommelse.

– Det er utrolig viktig at vi tar godt vare på dem. Derfor er jeg veldig glad for at Forskningsrådet nå har mulighet til å hjelpe Piql med å klare å gjennomføre dette prosjektet på tross av koronakrisen, sier Røttingen.

Mye av disse dataene lagres i en nedlagt kullgruve på Svalbard. Den kalles i dag for World Arctic Archive.

Som Digi.no tidligere har skrevet, er også mye data fra Github lagret for framtiden på samme måte. Dette inkluderer kildekoden til Linux og Android, samt flere kjente programmeringsspråk, webteknologi, kryptovalutaer og verktøy for kunstig intelligens.