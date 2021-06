Pixar laget storfilm fra hjemmekontoret

Toy Story, Oppdrag Nemo, Monsterbedriften, De utrolige – vi kunne nevnt dem i fleng. Pixar har begått noen av de mest populære filmene som har rullet over noen som helst form for skjerm de siste noen-og-tjue årene. Flere av dem er blant de mest innbringende filmene noensinne, og Pixar har per i dag mottatt 23 Oscar-priser, 10 Golden Globes og 11 Grammy-priser. Bare for å nevne et lite utvalg.

Men at deres 26. helaftens animasjonsfilm skulle bli den første som er laget nesten helt og holdent fra hjemmekontor, var det vel heller få som ville satt penger på.

Luca handler om vennene Luca og Alberto – to gutter som har veldig forskjellig personlighet, men som deler det at de begge er harmløse sjømonstre som kan se ut som vanlige mennesker på land. Sammen utforsker de både vennskap og eventyr i den italienske småbyen Portorosso, hvor innbyggerne har jaktet på nettopp sjømonstre i uminnelige tider.

Filmen ble lansert 18. juni og kan strømmes fra Disney+. Traileren kan du se her:

Vennskap

Enrico Casarosa, som stod for både idé og regi, er selv fra Genoa i Italia og hadde i oppveksten en kompis som Alberto-karakteren i stor grad er basert på.

— Han var en ordentlig bråkmaker, sier han til TechRadar. – Jeg fulgte med ham rundt og ble dratt med i masse trøbbel. Da vi begynte arbeidet med filmen, begynte jeg med å spørre meg selv om vi ville vært de samme personene om vi ikke hadde hatt de vennene vi hadde? Og hva gjør slike vennskap med oss når vi vokser opp? Hvor mye av det dreier seg om å finne oss selv? Da jeg først lanserte idéen om Luca, var det mange som svarte at de også hadde hatt slike venner.

Casarosa har jobbet i Pixar siden 2002, men dette er første gang han har ansvaret for en storfilm på egen hånd. Det er også første gang handlingen i en Pixar-film er lagt til Italia.

Vanligvis tar planlegging, forberedelser og produksjon av en helaftens Pixar-film alt fra fire til syv år, men det meste av animasjon og lydarbeid gjøres i løpet av det siste året. Med Luca ble det en brå slutt på det da verden stengte ned våren 2020.

Spilte inn alle replikkene i morens klesskap

Heldigvis var arbeidsoppgaver som medførte absolutt nødvendig reising – som for eksempel forberedelsesreiser til den italienske rivieraen – gjort før nedstengningen. Noen få av stemmeskuespillerne var også i gang med opptakene, men de var ikke ferdige. Dermed måtte de fleste av stemmene tas opp på «hjemmekontoret» og ikke i proffe lydstudio.

Jacob Tremblay, som spiller hovedpersonen Luca, var i gang med opptakene i Pixars lydstudio i San Fransisco, men da pandemien brøt ut, måtte han dra hjem til Vancouver. Der hadde han flaks nok til å få tilgang til et annet lydstudio han kunne bruke.

Jack Dylan Grazer, som spiller Alberto, var ikke så heldig. De ulike stemmeskuespillerne fikk tilsendt hver sin ipad og mikrofon som de brukte til å spille inn replikkene sine med, og Grazer måtte spille inn alle sine i morens klesskap.

— Det var ganske morsomt, faktisk, uttaler han til Comicbook.com. – Men jeg tror ikke naboene likte det så godt, fordi jeg satt i skapet og ropte så lenge. Folk må jo ha trodd jeg var gal!

Var bekymret for dårlig lydkvalitet

Vanligvis gjøres alle lydopptak i Pixars eget studio for å få lyden så lik som mulig, men nå ble det helt nødvendig å spille inn lyden på et utall forskjellige steder, fra San Fransisco til Italia.

— Vi var urolige for at kvaliteten ville bli for dårlig, uttaler Casarosa. – Men det viste seg at det ikke ble noe stort problem. Vi måtte finne ut hvordan vi skulle ta opp god lyd i folks hjem og trodde på forhånd at det ville bety et stort tap i lydkvalitet, men det viste seg at vi har god nok teknologi til å kunne renske opp i lyden. Så akkurat det viste seg ikke å være noe stort problem.

— I det store og hele var det ikke ny teknologi som gjorde at vi klarte å lage filmen under disse forholdene, men det å kunne bruke teknologien og ressursene vi allerede hadde, på nye måter og under andre forhold.

Spilte inn musikken via Zoom

— Musikken ble spilt inn via Zoom, og det var mange restriksjoner rundt ulike instrumenter, hvor mange som kunne være i samme rom og så videre. Strykerne kunne bruke munnbind, men det kunne ikke blåserne, for eksempel. Dermed måtte vi spille dem inn separat. Vanligvis hører du alt samtidig som opptaket går, og du kan gjøre deg opp en mening om hvor bra det fungerer med filmen. I vårt tilfelle måtte vi forestille oss ikke bare hvordan musikken fra de ulike delene av orkesteret fungerte sammen, men også hvordan helheten fungerte sammen med filmen, sier han.

— Noe av det vanskeligste var kommunikasjon. Vi fant tidlig ut akkurat hvor mye man egentlig får gjort mens man går fra møte til møte, treffer folk i lunsjen og så videre. Dette hjelper til med å holde kommunikasjonen gående og tempoet oppe i slike prosjekter. Det er vanskeligere å gjøre slikt hjemmefra, når folks liv på en måte kollapser i en haug som består av foreldre, unger og hjemmeskole.

Men det var ikke. bare ulemper, forteller Casarosa.

— Noen fordeler oppdaget vi jo også. Enkelte ting kunne nå langt flere ansatte delta på, siden alt foregikk via Zoom uansett. Vi jobbet litt med en forfatter i New Zealand, noe vi ellers neppe ville gjort, for man kan jo ikke dra noe sted, så hvorfor ikke?