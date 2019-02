Planer om russiske øvelser hvor internettkabler til utlandet stenges

Øvelsene er del av et større lovforslag som tirsdag ble støttet av et stort flertall i Dumaen – underhuset i den russiske nasjonalforsamlingen.

Forslaget omhandler også opprettelse av et senter som skal sikret russiske myndigheter kontroll over rutingen av den innenlandske nettrafikken.

Øvelsene vil innebære å stenge kablene som forbinder internett i Russland med resten av verden. Formålet er angivelig å sikre at internett vil fungere nasjonalt hvis Russland utsettes for dataangrep eller sabotasje fra USA.

Kritikere mener lovforslaget legger til rette for mer sensur og kontroll av internett.

Et mindretall i nasjonalforsamlingen argumenterte tirsdag med at de foreslåtte tiltakene vil bli dyre og at de folkevalgte har for dårlig IT-kompetanse til å forstå hva de innebærer.