Planlegger allerede pc-er og mobiler med 5G-støtte

Intel har kunngjort et samarbeid med Dell, HP, Lenovo og Microsoft om at disse skal bruke Intels XMM 5000-serie med kommersielt tilgjengelige 5G-modemer i kommende pc-er. Men det er ikke ventet at disse pc-ene vil komme på markedet før i andre halvdel av 2019.

I mellomtiden skal Intel vise fram en bærbar pc med en tidlig utgave av et 5G-modem under neste ukes Mobile World Congress i Barcelona. Blant annet skal selskapet demonstrere overføring av live strømmevideo over 5G-nettet.

Også i mobiler

Tidligere denne måneden kom Qualcomm med en tilsvarende kunngjøring, men i større grad med selskaper som produserer smartmobiler. Også Qualcomm snakker om 2019 som lanseringsår av disse enhetene, som skal bruke selskapets Snapdragon X50 5G NR-modemer.

Med 5G snakker mange om gigabit/s-hastigheter og langt høyere kapasitet enn det som er tilgjengelig med 4G. For de fleste vil nok kapasiteten være viktigere enn maksimalhastigheten.

Dette kan gi større rom for mobilabonnementer med ubegrensede datapakker. Qualcomm mener i alle fall at 5G vil føre til at forbrukere nesten aldri vil ha behov for å koble mobilen til Wifi-nett igjen, samtidig som at brukerne får mulighet til å se på slikt som 360-graders video med UHD-oppløsning, samt annet båndbreddekrevende innhold, via mobilnettet.

Ikke ferdig standardisert

Dette forutsetter selvfølgelig at det finnes et 5G-nett å koble enheten til. Men modemene vil nødvendigvis også ha støtte for 4G og eldre teknologier. I Norge planlegger i alle fall Telenor pilottesting av 5G på Kongsberg mot slutten av året.

Selve 5G-standarden ventes ikke ferdig før i 2020. De planlagte modemene fra Intel og Qualcomm vil trolig tilpasses den endelige standarden ved hjelp av fastvareoppdateringer.

Les mer om 5G på Kongsberg her: Får 5G som en av de første i verden (Digi ekstra)