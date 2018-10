Plutselig forsvant dashbord-kameraene fra kartet. Blackvue stenger åpen videostrøm etter digi.no-avsløring

SNUR: I den ferske oppdateringen gjør Blackvue det klart at navn, GPS-sporing og direkte strømming av innhold nå er sperret for offentlig deling som standardvalg i innstillingene. Skjermbilde: digi.no

Den koreanske produsenten av dashbord-kameraer Blackvue har i helgen sperret for deling av brukernes videostrøm, lydopptak og GPS-posisjon.

Det skjer etter at digi.no skrev om praksisen for en uke siden.

Blackvue har i lengre tid delt innholdet offentlig, forhåndsvalgt som standard, uten at det har vært opplagt for sjåfører med slikt utstyr verden over.

Hvem som helst kunne via selskapets skytjeneste, mobilapp og programmer for Windows eller Mac, klikke seg inn på åpne kameraer og følge med på strømmen fra et stort antall dashbordkameraer.

Dashboard-kameraene er i skrivende forsvunnet i selskapets karttjeneste. Det er gjort endringer på server-nivå for å hindre at utstyret eksponerer persondata utilsiktet, for alle deres kunder globalt.

Standard innstilling er nå slik at personvernet er ivaretatt, ifølge en kunngjøring Blackvue publiserte lørdag 13. oktober.

Blackvue beklager

Noen dager etter digi.no-saken forrige tirsdag fulgte TV 2 opp med en nyhetsreportasje, der de blant annet fant en intetanende bilist utenfor Bergen.

Han ble mektig overrasket over at utstyret hans delte direktevideo på det åpne nettet.

Blackvue, som aldri svarte på henvendelse fra digi.no, har overfor den norske tv-kanalen lagt seg paddeflate og retter en beklagelse til de berørte kundene.

– Jeg vil på vegne av Blackvue komme med en unnskyldning. Skytjenesten var opprinnelig ment for å gi folk anledning til å monitorere og passe på bilene sine, men vi skjønner nå at det er problematisk at hvem som helst kan overvåke andres kamera. Derfor gjør vi endringer, sier Jeremie Sinic, sjef for markedsavdelingen i Blackvue til TV 2.

Endringen har antakeligvis også vært nødvendig av hensyn til personvernlovgivningen. Datatilsynet har foreløpig ikke tatt stilling til om saken får noe etterspill. Men det skal de vurdere.

Datatilsynet: – Saken blir vurdert

Atle Årnes er fagdirektør hos tilsynet og er kritisk til hvordan Blackvue hadde satt opp tjenesten sin med deling av persondata som standard.

– Det er akkurat slike ting den nye personopplysningsloven og -forordningen (GDPR) har regulert med prinsippet om «privacy by default». Det vil si at den strengeste personverninnstillingen skal være etablert i løsningen i utgangspunktet, sier Årnes til digi.no.

Prinsippet er ikke til hinder for at brukerne selv kan gå inn å velge at persondata publiseres, lagres eller deles offentlig etterpå.

Årnes har registrert at Blackvue-kameraer tilbys av en rekke butikker i Norge, men har per nå ikke oversikt over hvem som er importør av de berørte produktene til det europeiske markedet. Han er også teknolog og kviser seg for å svare på spørsmål om praksisen kan ha vært ulovlig.

Det virker uklart om publiseringen av persondata kan ha vært i strid med GDPR og den nye, strengere personvernlovgivningen som trådte i kraft i Europa og Norge tidligere i år.

– Det vi formelt kan si er at vi per nå ikke har planer om å gå videre med saken, men vi skal ta en intern vurdering. Dersom det kommer inn klage fra privatpersoner som føler seg krenket, så vil vi måtte se på det og saksbehandle den klagen, sier juridisk rådgiver Gullik Gundersen i Datatilsynet til digi.no.