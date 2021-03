Politiet i Storbritannia advarer nå studenter mot å bruke nettstedet Sci-Hub. Dette skriver BBC News. Nettstedet ble etablert av en kasakhstanskfødt kvinne, Aleksandra Elbakjan, allerede i 2011. Formålet er å gi fri tilgang til vitenskapelige artikler, uavhengig av opphavsrett. I mange tilfeller er slike artikler kun tilgjengelige mot betaling. Det skal være mye penger i dette markedet.

Ifølge nettstedet selv gir Sci-Hub nå tilgang til mer enn 85 millioner vitenskapelige artikler, noe som ifølge Intellectual Property Crime Unit ved politiet i City of London antas å være minst 80 prosent av alle vitenskapelige artikler som har blitt publisert til nå. Tjenesten omtales iblant som en The Pirate Bay for vitenskapelige artikler.

Både saksøkt og hyllet

Nettstedet er omdiskutert. Brudd på opphavsrett har det med å ende i rettsvesenet, og det skal også ha vært tilfellet med Sci-Hub. Resultatet av disse sakene har etter alt å dømme ikke ført til stort annet enn at nettstedet flyttet til en annet toppdomene. Sci-Hub er i dag tilgjengelig under flere ulike toppnivådomener, inkludert svenske .se.

Elbakjan har også blitt hyllet for tjenesten. Blant annet ble hun trukket fram av Nature som en av de ti mest betydningsfulle personene for vitenskapen i 2016.

Bruker angivelig phishing

Det er Intellectual Property Crime Unit ved politiet i City of London som nå advarer studenter mot å bruke Sci-Hub. Selv om det ikke legges skjul på at det ikke er lov å laste ned piratkopiert materiale, handler advarselen først og fremst om metodene Sci-Hub bruker for å få tilgang til artiklene.

– Besøkende på dette nettstedet er veldig utsatt for å innloggingsinformasjonen sin stjålet, noe som brukes av Sci-Hub til å få fri tilgang til enda flere akademiske journaler, og for fortsatt å utgjøre en trussel mot opphavsretten, sier Max Bruce ved Intellectual Property Crime Unit i en pressemelding som blant annet BBC News har omtalt.

Ifølge Intellectual Property Crime Unit benyttes Sci-Hub blant annet phishingteknikker for å få studenter og andre til å avsløre innloggingsinformasjonen sin ved utdanningsinstitusjoner. Dermed får uvedkommende tilgang til nettverkene til universiteter og høyskoler.

Bør sperres

Intellectual Property Crime Unit anbefaler alle universiteter om å sperre tilgangen til Sci-Hub, slik at studentene i alle fall ikke får tilgang til tjenesten fra campus.

– Vi råder også studenter til alltid å bruke sterke og ulike passord for deres personlige konto og universitetskonto, sier Bruce.

Ifølge BBC News er Sci-Hub en Russland-basert tjeneste. IP-adressen leder riktignok til et selskap i Belize, som tilbyr beskyttelse mot DDOS-angrep. Adressen forteller ingenting om hvor tjenesten egentlig driftes fra.