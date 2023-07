Politiet og PST bekrefter dataangrep mot nettsidene

– Konsekvensen var at politiets nettsider i en kortere periode var utilgjengelige for publikum. Innbyggerne kunne komme i kontakt med politiet på 02800 og 112 som vanlig, og politiet løste sine oppdrag og kommuniserte seg imellom som normalt, sier beredskapsdirektør Jørn Schjelderup i Politidirektoratet.

Han understreker at politiets operative systemer ikke var berørt.

– Forsøk på DDoS-angrep er relativt utbredt og noe mange aktører utsettes for med jevne mellomrom, sier han.

Torsdag kveld var også nettsidene til PST ustabile. I tillegg dukket det opp et mystisk symbol da folk prøvde å besøke nettsidene.

Overfor NRK bekrefter også PST at de ble utsatt for et angrep.

– Angrepet mot PSTs eksterne nettside ble avsluttet i går kveld. I natt og i dag har det ikke vært registrert noe unormalt, sier kommunikasjonsrådgiver Eirik Veum fredag.

– Standard angrep

Politiets eksterne nettsider leveres av Orange Business Services. Daglig leder Bjart Kvarme bekrefter overfor NTB at disse tjenestene ble offer for et målrettet DDoS-angrep torsdag kveld.

– Det var et standard tjenestenektangrep som noen gjør for å lage krøll for dem som eier domenet som blir rammet. Vi har ingen mulighet til å finne ut hvem som står bak, sier Kvarme til NTB.

At logoen til PST ble borte fra fanen i nettleseren og erstattet av et nytt ikon, forklarer Kvarme med en standardinnstilling som trer inn når en nettside ikke fungerer som den skal. Det var dette som skjedde da DDoS-angrepet inntraff.

– Angriperne kom seg ikke inn i systemene og fikk ikke forandret på noe. Det prøvde de heller ikke på, sier han.

Flere angrep

Samme kveld som angrepet mot politiet, opplevde også flere Schibsted-aviser dataproblemer som følge av et angrep. Aftenposten, Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende var rammet. Også finn.no, som eies av Schibsted, opplevde problemer.

Schibsted kunne da slå fast at det var snakk om et DDoS-angrep, men det er først nå politiet bekrefter det samme.

Overbelastning

Nettsidene til politiet og PST var fredag oppe igjen og fungerer som normalt.

Et DDoS-angrep (Distributed Denial of Service), eller såkalte tjenestenektangrep, går ut på at nettsidene blir overbelastet av trafikk.

Dette kan føre til at nettsidene blir ustabile eller kneler helt.