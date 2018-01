Politiet brukte falske basestasjoner ved 107 tilfeller i fjor

Ved hjelp av de hemmelige senderne, som opptrer som falske basestasjoner i mobilnettene, kan Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og norsk politi overvåke mobilaktiviteten i et område.

I februar i fjor ga norske myndigheter for første gang innsyn i en oversikt over hvor ofte de bruker falske basestasjoner i løpet av et helt år. Det ble da rapportert om 71 varsler om oppretting av falske basestasjoner fra politiet, PST og Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Tall Aftenposten har fått innsyn i, viser at veksten i antall varsler fortsetter i ekspressfart. I fjor brukte politiet, PST eller NSM falske basestasjoner ved 107 tilfeller.

– Vi konstaterer at det har vært en økning i varslene om bruk av IMSI-catchere. Bakgrunnen for økningen kan vi ikke si sikkert, men generelt vet vi jo at sikkerhet og beredskap blir stadig viktigere, og at elektronisk kommunikasjon er vesentlig på «alle sider» i samfunnet, sier Elisabeth Aarsæther, direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) til Aftenposten.

Falske basestasjoner kan også brukes som et hjelpemiddel ved pågripelse og ransaking, hemmelig ransaking og romavlytting som ledd i en etterforskning. Man kan også «ta ut» gitte telefoner man ønsker å blokkere, for eksempel i et rom.

Politiet, PST, Forsvaret og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har adgang til å opprette falske basestasjoner.