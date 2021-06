Politiet fikk danske internettleverandører til å sperre videodelingsside midlertidig

29. mai fikk danske internettleverandører en forespørsel fra politiet om å blokkere tilgangen til videodelingssiden bitchute.com.

Dansk Kabel TV var en av de første leverandørene som reagerte. På Facebook skrev de:

«Den 29/5 er vi blitt bedt om å sperre nettsiden av politiet. Politiet har vurdert at det er grunn til å anta at det fra nettstedet blir begått brudd på en eller flere av bestemmelsene i rettspleielovens § 791 d, ledd 1, nevnte overtredelser. Det ligger en rettskjennelse til grunn for denne blokkeringen.»

Stofa og Telenor bekrefter overfor Version 2 at de også ble kontaktet av politiet og ble bedt om å blokkere tilgangen til Bitchute.

– Vi gjør det politiet ber om

Da anmodningen om sperring kom, med henvisning til lov om rettspleie § 791 d, ledd 1 og politiet hadde en rettskjennelse, var det ikke noe å diskutere. Som Telenor skriver til Version 2:

Bitchute Bitchute er en britisk videodelingstjeneste som ble etablert i 2017. Grunnleggeren, Ray Vahey, etablerte Bitchute som et alternativ til mer etablerte plattformer som Youtube, som ifølge Ray Vahey innførte mer og mer sensur. Derfor kan man for eksempel finne ganske mange videoer om konspirasjonsteorier på Bitchute. Bitchute er blitt utestengt av Paypal, Patreon og Stripe.

«Det er ikke Telenor som vurderer om et nettsted som for eksempel Bitchute skal blokkeres. Det er politiet som vurderer innholdet og instruerer Telenor og de andre teleselskapene om å blokkere tilgangen til et nettsted hvis de vurderer at nettstedet inneholder ulovlig innhold. Så hvis politiet pålegger oss å sperre en side, gjør vi det. Politiet må selvsagt legge frem en rettskjennelse, som de også har gjort i forbindelse med Bitchute. Det er også politiet som informerer oss om og når vi kan fjerne blokkeringen igjen.»

Innholdet fjernet, blokkeringen fjernet

1. juni ble Dansk Kabel TV informert av politiet om at det ulovlige innholdet var fjernet fra bitchute.com og at Dansk Kabel TV kunne fjerne blokkeringen. De andre Internett-leverandørene har gjort det samme.

Da Stofa blokkerte bitchute.com, ble nettbrukerne deres omdirigert til url-en http://coronablokering.stofa.net/, der det blant annet heter:

«Rigspolitiets nasjonale cyberkriminalitetssenter (NC3) har blokkert det nettstedet som nettleseren din har prøvd å kontakte, da det er grunn til å tro at det fra nettstedet begås overtredelser av straffeloven som har bakgrunn i eller sammenheng med covid-19-epidemien i Danmark.»

Version 2 har bedt Stofa om å bekrefte at det ulovlige innholdet var relatert til covid-19-epidemien, men Stofa henviser til politiet. Version 2 har derfor spurt Rigspolitiet hva det ulovlige innholdet egentlig var, men har foreløpig ikke fått svar.

– Overreaksjon

Blokkeringen av et helt nettsted på grunn av noen få ulovlige videoer beskrives som en overreaksjon av IT-Politisk Forening. Leder Jesper Lund har derfor skrevet til Rigspolitiet for å få en klarere begrunnelse.

Lund sammenligner Bitchute med YouTube og skriver til Rigspolitiet:

«BitChute er en videodelingstjeneste der et stort antall brukere kan laste opp videoer, i likhet med YouTube. Å blokkere BitChute hindrer dermed innbyggerne i å få tilgang til store mengder informasjon, det er altså et betydelig inngrep i rettigheter garantert av EMK artikkel 10 (den europeiske menneskerettighetskonvensjonen, red.anm). Kommentarene til § 791 d (tilføyd ved lov nr. 674 8. juni 2017 ) sier eksplisitt at sperring av et helt nettsted for sosiale medier ikke vil være forholdsmessig, selv om det begås en alvorlig straffbar handling fra en enkelt brukerprofil. Det samme må gjelde en videodelingstjeneste som YouTube eller BitChute.»

Lund trekker blant annet frem følgende fra kommentarene til loven:

«Når det gjelder sosiale medier med et veldig stort antall brukere, må det generelt antas at det vil være et uforholdsmessig inngrep å blokkere hele det sosiale mediet, uavhengig av om det er et alvorlig lovbrudd fra en enkelt brukers profil.»

Uforholdsmessig og mystisk

Version 2 har spurt JLund om han har fått svar fra Rigspolitiet, noe han ikke har.

– Jeg kan ikke p.t. legg til annet enn at det hele er veldig mystisk. Det vil alltid være en video med ulovlig innhold på en videodelingstjeneste, og det kan ikke være proporsjonalt å blokkere hele tjenesten. Henvisningen til koronarelaterte straffelovsovertredelser på STOP-siden pleier å være mindre ting som phishing eller kanskje falske koronapass. Ikke oppfordringer om å begå konkrete terrorhandlinger. Noe som gjør blokkering av hele nettstedet til en enda større overreaksjon fra Rigspolitiet, sier lederen for IT-Politisk Forening.

Denne artikkelen ble først publisert på Version 2.