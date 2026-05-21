Politiet i Finnmark plages av jamming og spoofing av GPS-signaler

Politiet i Finnmark har lenge vært plaget av jamming, som forstyrrer GPS-signaler, men i det siste er det også avdekket såkalt spoofing ned i 150 meters høyde over Øst-Finnmark, skriver Politiforum.

– Jamming påvirker selve GPS-signalene, mens spoofing gjør at GPS-en sier at du er et annet sted enn der du er, sier Tarjei Sirma-Tellefsen, stabssjef i Finnmark politidistrikt.

Han sier de har sett en gradvis endring hvor det etter hvert skjer daglig.

Derfor inviterte politiet i Finnmark onsdag til folkemøte for å informere om at folk ikke kan stole 100 prosent på GPS-apper. Forstyrrelsene har også ført til at også politiet må jobbe annerledes, blant annet ved redningsaksjoner.

Nye målestasjoner

– Når GPS-signaler kan forstyrres eller manipuleres, minner det oss om hvor avhengige vi er av digital infrastruktur som virker. I en mer urolig sikkerhetspolitisk situasjon må vi sørge for at den digitale grunnmuren vår tåler mer, sier digitaliseringsminister Karianne Tung (Ap).

Ifølge Nkom kommer signalene fra Russland. Nkom skal nå etablere to målestasjoner i Øst-Finnmark for å følge med på omfanget av jammingen.

– Det er viktig for regjeringen å styrke motstandskraften i nordområdene. Derfor er det svært positivt at Nkom nå etablerer to nye målestasjoner i Øst-Finnmark. Dette vil gi bedre oversikt over situasjonen og styrke arbeidet med å ivareta samfunnskritiske tjenester i nord, sier Tung.

Hun og Nkom er denne uken i Kirkenes, der fly daglig rammes av GPS-forstyrrelser.

Svært alvorlig

– Forstyrrelser av GNSS-signaler er svært alvorlig og uakseptabelt, og kan ramme kritiske samfunnsfunksjoner. Derfor er dette en viktig prioritering for oss, sier avdelingsdirektør i Nkom, Espen Slette.

Nkom har allerede flere målere i Finnmark og gjennomfører jevnlig ekstra målinger både i luftrommet og på bakkenivå for å følge utviklingen. De nye målerne dekker av nye områder, blant annet vesentlige deler av Varangerhalvøya og ut i Barentshavet.