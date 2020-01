Politiet kritiserer nettgiganter for treg respons i nettovergrep-saker

Ofte ber politiet sosiale medier-gigantene om hjelp til å spore opp IP-adresser og gjerningspersoner, men prosessen blir treg grunnet lang responstid, skriver Aftenposten.

– Det kan ta uker eller måneder før vi får svar. Jeg vil på det sterkeste oppfordre dem til å hjelpe til mer. De har et ansvar for å organisere arbeidet på en bedre måte, slik at det blir enklere og raskere å få informasjon fra dem, sier politioverbetjent Anne Karin Storsveen i Oslo-politiets nettpatrulje.

– Seksuell utnyttelse av barn på internett er et samfunnsproblem i et samfunn de er en del av, sier hun videre.

Appene Snapchat og TikTok understreker at de jobber hardt for barn og unges sikkerhet. Facebook Norden påpeker at de har «en bra dialog med norsk politi».

– Globalt sett avdekker vi årlig flere millioner bilder og videoer som bryter med retningslinjene for barn sikkerhet, skriver kommunikasjonssjef Peter Münster i Facebook Norden i en epost til Aftenposten.

Det er en betydelig økning i internettrelaterte saker hvor ofrene er under 16 år, ifølge en fersk politirapport. Så sent som i forrige måned ble en mann i 40-årene dømt i Nedre Romerike tingrett til 13 og et halvt års fengsel for til sammen 487 tilfeller av nettovergrep mot barn.

