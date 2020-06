Politiet med trøbbel i flere datasystemer

Saken oppdateres.

Mandag ettermiddag fikk politiet problemer i datasystemene sine. Politidirektoratet (POD) beskriver problemene som ustabilitet og treghet i flere av systemene.

Problemene skal ifølge POD ha blitt stabilisert utover kvelden. Men tirsdag formiddag er det fortsatt noe ustabilitet etter gårsdagens IKT-problemer, opplyser direktoratet i en SMS til digi.no.

– Status per i dag er at systemene er tilgjengelige, men enkelte brukere kan fortsatt oppleve ustabilitet i enkelte systemer. Det utføres stabiliserende tiltak, og vi vil fortsette å overvåke berørte systemer. Vi har tett dialog med landets politidistrikter, og vurderer fortløpende hvordan dette påvirker politiets arbeid, skriver beredskapsdirektør Jørn Schjelderup i Politidirektoratet i en SMS.

– Det er per nå ikke rapportert om alvorlige avvik eller konsekvenser som følge av problemene, legger han til.

Politiet vil ikke kommentere spesifikt hvilke systemer som er berørt, og har foreløpig ikke svart på spørsmål om hva problemene skyldes.

Politiets IKT-tjeneste satte stab mandag ettermiddag, ifølge VG. Operasjonsleder Marita Aune i Oslo sier til avisen at enkelte av systemene ikke samarbeider, men at det ikke er noe som berører publikum per nå.

Nødnummeret 112 og sentralbordnummeret 02800 skal fungere som normalt.

