118 meldinger fra politiet til Bergen kommune fra 2020 til juli i år har ikke kommet fram, sier byrådslederen i Bergen.

– Dette er en svært alvorlig sak for landet vårt, som også rammer Bergen, innledet byrådsleder Rune Bakervik (Ap) en hasteinnkalt pressekonferanse tirsdag ettermiddag.

Bakervik forteller på pressekonferansen at feilen skyldes feilbruk av Altinn fra politiets side, og at meldingene ikke skal sendes via den løsningen.

Han sier også at politiet ikke har informert kommunen om denne kommunikasjonskanalen, og at de derfor ikke hadde det som trengtes for å se meldingene.

– De som skal motta disse tjeneste, må være tildelt to spesifikke roller i Altinn, og de rollene har for oss vært ukjente, sier Bakervik.

Støtte fra Digitaliseringsdirektoratet

Byrådslederen får støtte fra Avdelingsdirektør Andreas Rafaelsen i Digitaliseringsdirektoratet.

Våre undersøkelser viser at politiet har brukt en meldingstjeneste som er ment for straffesaker. Den er altså brukt til noe den ikke er tiltenkt, sier Rafaelsen til NTB.

Rafaelsen sier det er vanskelig å anslå hvor omfattende feilen er.

– Folk i denne meldingstjenesten skal være kjent med at det kommer meldinger fra politiet, og at disse slettes etter 30 dager.

– Vil det si at feilen ligger hos politiet?

– Det er en kompleks problemstilling, men så vidt jeg vet, tilsier politiet sine rutiner at de ikke skal bruke denne kanalen til å sende slike bekymringsmeldinger.

Slettet etter 30 dager

Meldingene blir slettet i innboksen automatisk etter 30 dager.

– Men oversendelsene er ikke slettet hos politiet, og informasjon har derfor heldigvis ikke gått tapt, sier han.

Det er 118 meldinger som kommunen har fått oversikt over. 77 av disse har vært til barnevernet, og 25 av disse har vært vurdert som såkalte bekymringsmeldinger.

– For ti av meldingene er innholdet ukjent, sier han.

Bergen kommune har allerede begynt med tiltak for å følge opp de bekymringsmeldingene de ikke har håndtert.

– Kan være ekstremt alvorlig for barna

– Nå må Bufdir sammen med Politidirektoratet få dette på plass umiddelbart. Og staten må sikre at alle kommuner har systemer for å motta alle bekymringsmeldinger uansett kanal, sier barneombud Inga Bejer Engh i en kommentar til NTB.

Hun reagerer sterkt på at politiet har sendt bekymringsmeldinger i nytt system uten å melde fra til kommunenene.

– Konsekvensene kan være ekstremt alvorlige for de barna det gjelder. Det kan føre til at barn som lever i uholdbare situasjoner, ikke er fanget opp og gitt nødvendig hjelp, sier hun videre.

