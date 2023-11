Politiet snuser på bildegjenkjenning: – Noen streker kan vi ikke gå over

Majorstua, Oslo: – Vi har et ekstremt potensial i å bruke kunstig intelligens for å effektivisere en del arbeidsprosesser, men til hvilken risiko? Vi må være veldig bevisste, og ha noen tydelige grenser, sier John-Magnus Løkenflaen, seksjonssjef for straffesaksseksjonen i Politidirektoratet til Digi.