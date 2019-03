Politiet trente på overvåking – lagret mobildata i ett år uten lov

Politiet i Oslo har lagret mobildata fra tilfeldige mobilbrukere etter øvelser eller trening med falske basestasjoner, skriver Aftenposten , som viser til dokumenter avisen har fått innsyn i.

Gjennom å skru opp signalstyrken lokkes mobiltelefoner i nærheten til å koble seg til den falske basestasjonen. Data har deretter blitt lagret. En slik overvåking skal etter straffeloven kun skje når politiet har grunn til å mistenke alvorlig kriminalitet.

Ulovlig

Lagringen har vært ulovlig, ifølge Kontrollutvalget for kommunikasjonskontroll (KK-utvalget), som på vegne av regjeringen skal kontrollere at politiet følger loven.

– «Inngrepet anses så marginalt ovenfor den enkelte borger at det verken er følbart, eller medfører noen risiko for misbruk», har politiet svart i et brev.

Politiet har vært av den oppfatning at dette ikke var å regne som kommunikasjonskontroll, skriver visepolitimester Bjørn Vandvik i en epost til Aftenposten.

Men KK-utvalget mener datalagringen utgjorde «et ikke ubetydelig inngrep i den personlige integriteten», og finner i sin konklusjon grunn til å kritisere politiet for å ha lagret informasjon om utenforstående tredjepersoner uten lovhjemmel.

Verken politiet eller KK-utvalget kan si noe om hvor mange som har fått sin informasjon lagret.

