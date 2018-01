Populære NAS-er leveres med hardkodet bakdør

En rekke nettverksdisker – NAS-er – fra Western Digital har et alvorlig sikkerhetshull som gjør det mulig for uvedkommende å få full tilgang til enhetene. Det skriver The Register.

Det er flere ulike NAS-er av typen Western Digital My Cloud som skal være berørt av sikkerhetshullet, som utrolig nok er en hardkodet bakdør som gjør det mulig for hvem som helst å logge inn på enheten med administratorrettigheter med brukernavnet mydlinkBRionyg og passordet abc12345cba.

WD My Cloud-produktene er rettet mot privatpersoner og småbedrifter, og inneholder opptil fire harddisker. Noen av enhetene som er berørt har lagringskapasitet på opptil 40 TB, ifølge The Register.

Deler kode – og bakdør – med D-Link-NAS

Det er sikkerhetseksperten James Bercegay som oppdaget feilen, som du kan lese mer om her.

Bercegay skriver i sin rapport at han syntes det var merkelig at brukernavnet for bakdøren inneholder tekststrengen «dlink», og at han begynte å undersøke dette. Det viser seg at en annen NAS, D-Link DNS-320L, har den samme bakdøren – og antagelig deler mye av koden med de berørte WD-enhetene. D-Link har imidlertid tettet dette sikkerhetshullet allerede i juli 2014.

«Det er interessant å tenke på at før D-Link oppdaterte sin programvare, så var to av de mest populære NAS-familiene i verden, solgt av to av de mest populære teknologiselskapene i verden, begge sårbare samtidig – med den samme bakdøren», skriver Bercegay.

Sikkerhetshullet kan tettes ved å installere fastvareversjon 2.30.174 fra Western Digital.

Disse enhetene er berørt:

MyCloud

MyCloudMirror

My Cloud Gen 2

My Cloud PR2100

My Cloud PR4100

My Cloud EX2 Ultra

My Cloud EX2

My Cloud EX4

My Cloud EX2100

My Cloud EX4100

My Cloud DL2100

My Cloud DL4100

Mange av enhetene er fortsatt i salg i Norge, og har du kjøpt en av dem oppfordrer vi til å sjekke om du har siste fastvareversjon.

