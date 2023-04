Populært nettmarked for stjålne brukerkontoer er stoppet av politiet

Genesis Market, ett av verdens største nettsteder for cyber-kriminelle, ble tatt ned av en rekke politiorganisasjoner tirsdag. Det melder flere nettaviser. Sidene er tilsynelatende tatt helt ned nå, men om man besøkte dem på både åpent og det mørke nettet tidligere i dag, ble brukerne møtt med en plakat som kunne fortelle at nettstedet er beslaglagt.

The Record skriver at nettstedet ble tatt ned i en koordinert FBI-styrt operasjon sammen med en rekke politiorganisasjoner i den vestlige verden. I oversikten på informasjonsplakaten FBI la ut, kan man blant annet se svensk, dansk og finsk politi. Operasjonen ble kalt Cookie Monster, noe som har sammenheng med at Genesis Market blant annet solgte bots og nettleserdata. Det sistnevnte kan brukes til omgå blant annet tofaktorautentisering. Dette er en vanlig angrepsmetode mot YouTube-kanaler, noe blant annet verdens største YouTube-kanal for teknologi, Linus Tech Tips, opplevde i slutten av mars.

I en uttalelse til Reuters bekreftet National Crime Agency, en britisk politienhet, at de deltok i en internasjonal politioperasjon som hadde cyberkriminelle som mål. Mer ville de ikke si.

Nettstedet Bleeping Computer skriver at markedsplassen solgte kontotilgang for brukerkontoer over hele verden på blant annet Gmail, Facebook, Netflix, Spotify, WordPress, PayPal, Reddit, Amazon, LinkedIn, Cloudflare, Twitter, Zoom og Ebay.