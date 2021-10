Posten vil lære nordmenn å unngå å bli svindlet på nett

Høsten og førjulsvinteren er netthandelssesongen framfor noen, med Black Friday og julehandel som høydepunkter. Men det er også toppsesong for nettsvindlere som vil lure penger fra folk ved hjelp av falske pakkemeldinger og andre metoder.

Posten er en av virksomhetene som ofte misbrukes av nettsvindlere, og selskapet lanserer nå et mikrokurs beregnet på folk flest, for å lære nordmenn å unngå å bli svindlet.

– Netthandelen har økt betydelig, særlig under pandemien. Det betyr at mange venter på å få pakker utlevert. Svindlere misbruker folks tillit. De forfalsker henvendelser ved bruk av store merkevarer og utnytter situasjoner som virker kjent, for eksempel det å vente på en pakke. Da kan folk raskt bli lurt til å oppgi betalingsopplysninger eller annen sensitiv informasjon, sier Tore L. Orderløkken, som er direktør for Informasjonssikkerhet i Posten, i forbindelse med kurslanseringen.

Lærer det helt grunnleggende

Formålet med kurset er å gi så mange nordmenn som mulig grunnleggende kunnskap om hvordan nettsvindlerne jobber, hvordan man kan kjenne igjen forsøk på nettsvindel, og sikre seg mot å bli svindlet, og hva man skal gjøre hvis man likevel blir rammet.

– Vi er sikre på at bevissthet og kunnskap er avgjørende for å redusere svindel, sier Orderløkken.

Kurset, som er beregnet å ta fem minutter, kan gjennomføres på mobil eller PC/Mac, og er lagt an som et lavterskeltilbud for mennesker som ikke har kunnskaper om phishing og andre nettsvindelmetoder, og ikke har noe annet forhold til nettsvindel enn at de kanskje handler i nettbutikker, og potensielt kan bli utsatt for svindelforsøk.

I løpet av de ni mikroleksjonene lærer «Olga» og andre blant annet at man ikke nødvendigvis kan stole på en SMS eller epost selv om den ser ut til å komme fra en kjent merkevare som Posten, og at man særlig bør være på vakt dersom henvendelsen:

Ber om å få opplysninger.

Ber deg klikke på en lenke.

Gir deg beskjed om at noe galt kan skje hvis du ikke gjør det du blir bedt om – eller at du får en form for gevinst eller fordel dersom du gjør det.

I stedet for å klikke på lenker i eposten/SMSen de har mottatt blir kursdeltakerne opplært til å oppsøke informasjon på egen hånd, ved å gå inn på de aktuelle nettsidene via internett.

Nasjonal sikkerhetsmåned

Årets lynkurs er ikke Postens første tiltak mot nettsvindel. Før Black Friday og julehandelen i fjor etablerte selskapet egne informasjonssider om nettsvindel på sine nettsider.

– Informasjonen fikk stor oppmerksomhet, og vi så at det var mange som ville vite mer. Derfor har vi økt innsatsen i år med et lynkurs, sier Orderløkken.

Kurslanseringen faller sammen med markeringen av Nasjonal sikkerhetsmåned, som er i oktober.