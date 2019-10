PostNord får rekordbot etter å ha sendt spam til nesten 900.000 personer

PostNord beordres til å betale gebyr på 400.000 kroner etter å ha sendt ut SMS-reklame til nesten 900.000 personer uten samtykke.

Forbrukertilsynet fattet først vedtak i mai om at postselskapet måtte betale 600.000 kroner. PostNord klaget inn vedtaket til Markedsrådet, men fikk altså ikke medhold.

Selv om gebyret ble nedjustert, er gebyret det største overtredelsesgebyret som er blitt ilagt i Norge for denne typen brudd.

I løpet av desember 2018 sendte PostNord ut SMS-reklame til totalt 855.174 forbrukere, uten å ha innhentet samtykke. I SMS-ene omtalte selskapet «gode tilbud», «rabatter og fordeler» og informasjon om egne tjenester.

Tilsynet mottok totalt 18 klager på disse SMS-ene.

I flere av klagene kom det fram at den eneste kontakten forbrukerne hadde hatt med PostNord, var som pakkeleverandør ved handel i nettbutikker.

– Markedsrådet er enig med Forbrukertilsynet i at disse meldingene var markedsføring. Og å sende ut markedsføring på SMS uten samtykke fra mottakerne er som kjent ulovlig, sier juridisk direktør i Forbrukertilsynet, Frode Elton Haug.

– Vi tar vedtaket til etterretning og registrerer at gebyret er redusert med 200 000 kroner etter at vi klagde saken inn for Markedsrådet, sier kommunikasjonssjef Bjørn Thorvaldsen i en kommentar til NTB.

(©NTB)