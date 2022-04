Nettstedet til det ukrainske postvesenet Ukrposhta har vært utilgjengelig siden fredag i forrige uke på grunn av det som omtales som et DDoS-angrep, altså distribuert tjenestenekt. Dette skriver Reuters med bakgrunn i et Facebook-innlegg fra Ukrposhtas generaldirektør, Ihor Smilianskij.

Cyberangrep mot ukrainske tjenester har vært utbredt i mange år, ikke bare etter den russiske invasjonen av landet. Men angrepet mot Ukrposhta kan sees i sammenheng med en spesiell frimerkeutgivelse.

Senkningen av «Moskva»

Førstedagsbrev med det nå berømte frimerket med en ukrainsk soldat som viser fingeren til et russisk krigsskip. Foto: Ukrposhta

Allerede 12. april kom det ukrainske postvesenet med et frimerke hvor motivet er tegningen til Boris Groh, som illustrerer soldatene på den ukrainske Slangeøya i Svartehavet som nektet å overgi seg og sendte det russiske orlogsfartøyet «Moskva» en melding som oversatt til engelsk lød «Russian warship, f***k you...!».

Tegningen til Groh viser en soldat som viser fingeren til et stort, russisk marinefartøy.

Bare to dager etter utgivelsen av frimerket ble «Moskva» senket. Dette ser ut til å ha resultert i utgivelsen av et par nye versjoner av det samme frimerket. På den ene er skipet borte, på det andre vises det et stempel med teksten «DONE» og datoen for senkningen. Frimerkene er vist i toppen av artikkelen.

Disse nye frimerkene ble utgitt på fredag, samme dag som DDoS-angrepet startet. Det er dermed naturlig å sette de to hendelsene i sammenheng.