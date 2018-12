Private filer forsvant over hele verden. Nå innrømmer Microsoft at vi brukes som testere av usikre oppdateringer

Microsoft innrømmer at selskapet bruker Windows 10-hjemmebrukere som betatestere av ustabile oppdateringer til operativsystemet. Det skriver Forbes.

Hver eneste måned slipper IT-giganten tre oppdateringer til Windows 10. En av disse oppdateringene kommer den andre tirsdagen i måneden – som har fått det passende kallenavnet «Patch Tuesday». Microsoft kaller denne for en «B»-oppdatering

Patch Tuesday

B-oppdateringen skal utbedre feil og mangler i operativsystemet, i tillegg til at den skal forbedre sikkerheten for å holde tritt med trusselbildet.

Dette er en oppdatering som sendes ut til alle Windows 10-brukere.

Men om du som bruker velger å manuelt søke etter oppdateringer fra IT-giganten vil du få tilgang til C-og D-oppdateringer, skriver Forbes.

– Dette er prøveoppdateringer. Oppdateringene skal fikse små ikke relaterte sikkerhetsfeil i operativsystemet. Meningen med disse oppdateringene er å gi oss et vindu inn i fremtiden slik at vi kan ta stilling til om vi skal inkludere disse oppdateringene i neste B-oppdatering, skriver Windows-direktør Michael Fortin i en bloggpost.

– En betatester

Med andre ord melder du deg som betatester om du manuelt velger å lete etter oppdateringer til Windows 10, skriver Forbes.

– Microsoft er nødt til å varsle brukerne sine om denne praksisen. Det holder ikke å skrive en bloggpost for å informere om dette, konstaterer skribent Chris Hofman i How-to-Geek.

I oktober fikk de brukerne som manuelt valgte å oppdatere, programvareoppdateringen KB4467682 installert på maskinene sine.

Filer forsvant

Den sørget for at brukere rapporterte at filer på mystisk vis forsvant fra PC-er verden over. Selskapet var raskt ute med å advare mot å bruke maskinene, og konstaterte at de var i gang med å etterforske feilen.

Flere brukerne meldte at samtlige filer i Dokumenter-mappen hadde forsvunnet etter oppdateringen, og en del rapporterte også at Bilder- og Musikk-mappene var blitt tømt for innhold.

Ifølge Forbes skal disse problemene skyldes C- og D-oppdateringer som manuelt ble satt i gang av brukerne.

– Hvorfor er dette et stort problem? Fordi den gjennomsnittlige Windows-brukeren tror at det er sikkert å foreta manuelle oppdateringer så tidlig som mulig. Uheldigvis beviser dette det motsatte, argumenterer skribent Jason Evangelho i Forbes.