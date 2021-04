Privatperson kapret Google-domene for småpenger

Mange registrerte domenenavn kan være attraktive også for andre. Det skal Google ha oppdaget da registreringen av selskapets argentinske domenenavn utløp på dato, noe den gjør hvert år. Helt hvordan det har gått for seg, er uklart, men onsdag greide privatpersonen Nicolás David Kuroña å overta domenet google.com.ar for en stakket stund.

Ifølge nyhetsbyrået Mercopress skal Kuroña på onsdag denne uken ha oppdaget at det argentinske domenet var ledig på nettstedet til NIC Argentina, organisasjonen som forvalter det nasjonale toppnivådomenet .ar. Han bestemte seg derfor for å kjøpe domenet, noe som kostet ham 540 peso, knapt 50 kroner.

Ifølge Mercopress førte dette til at den argentinske utgaven av Googles søketjeneste sluttet å fungere.

Quiero aclarar que entre a https://t.co/XtzUy8WL36 vi el nombre de https://t.co/cK20BdyuxB disponible y lo compre legalmente como corresponde! — Nicolas Kuroña (@Argentop) April 22, 2021

Tok det raskt tilbake

Kuroñas eierskap til domenet skal bare ha vart i noen minutter før feilen ble rettet opp. Google eier rettighetene til sitt eget navn, så selv om noen greier snike seg til det i sammenhenger som dette, kan Google kreve det tilbake.

Det skal likevel ha tatt minst tre timer før brukerne sluttet å klage på at nettstedet ikke lenger var tilgjengelig. Dette er knyttet til hvordan DNS funger. Det kan ta tid før endringer når ut til hele hierarkiet.

Ifølge Mercopress skal verken Google eller NIC Argentina ha ønsket å uttale seg om hendelsen. Nettstedet til sistnevnte har mer eller mindre utilgjengelig siden onsdag, angivelig på grunn av høy trafikk etter at denne saken ble kjent i hjemlandet.

Mercropress nevner for øvrig at det er noe litt pussig ved denne historien, for selskapet Open Data Córdoba, som holder høye med utløpte, argentinske domener, oppgir at Google-domenet ikke hadde utløpt. Det skal først skje i juli. Selskapet skal ikke ha kunnet fortelle Mercopress hva som egentlig har skjedd.