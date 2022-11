Problemer i Kina bremser Iphone 14 Pro-salget

Problemene ved Foxconns fabrikk i Zhengzhou i Kina kan få alvorlige utslag for Apple, ifølge analysebyrået Morgan Stanley. Her produseres 80 prosent av de nye Iphone 14 Pro og Iphone 14 Pro Max-utgavene, og utviklingen i protester mot arbeidsforhold og covid-isolasjon kan resultere i et produksjonstap i år på seks millioner enheter. Det er et svært høyt tall, selv for Apple, men neppe noe som rokker skuta. I fjor ble det solgt 240 millioner enheter av alle modeller. Det representerer rundt 30 prosent av kapasiteten ved fabrikken.

I rene penger er det selvfølgelig litt verre, for det er de modellene de tjener mest penger på. Og disse har solgt bedre enn de rimeligere modellene med et kamera mindre og fjorårsprosessoren. Ventetiden på en ny 14 Pro-modell har økt til 37 dager i USA, ifølge Counterpoint Research.

Foto: Apple

Det er neppe tvil om at taiwansk-eide Foxconn Technology Group jobber intenst for å få folk tilbake til arbeidet. Arbeiderne bor i campuser, og mange har rett og slett flyktet etter at myndighetene har satt inn strenge isolasjonstiltak. Det har vært mangel på mat, og streiker på grunn av lønnsvilkår og måten karantenen er gjennomført på.

Kan gå begge veier

Problemet er at det kan også bli verre i tiden framover. Morgan Stanleys tapsanslag kom før det kom meldinger om nye tilfeller av vold ved fabrikken.

Spørsmålet er også hva dette betyr for Kina som verdens fabrikk nummer én. Måten landet har håndtert Covid på, ble sett på med stor beundring i starten, og de klarte nesten å eliminere all smitte et par år – helt til omikron-varianten, som er mye mer smittsom, dukket opp. Den voldsomme smitteøkningen vi nå ser, kommer på toppen av lite effektive, hjemmeproduserte vaksiner og at få i det hele tatt er vaksinert.

I toppsesongen er 200.000 arbeidere i gang med å produsere nye iphoner. Ifølge Bloomberg har 20.000 nyansatte forlatt Foxconn-fabrikken i Zhengzhou. Det høres mye ut, men det verste er at så mange av de mest erfarne arbeiderne er utsatt for karantenerestriksjoner.

Det som er et problem for Apple nå, kan også dukke opp hos andre mobilprodusenter eller i produksjon av andre produkter som Vesten er avhengig av.

Skal ta igjen

Selv om det kan blir mangel på toppmodeller, sier både Apple og Foxconn at de skal ta igjen den tapte neste år. Foxconn skal allerede ha tilbudt arbeidere rundt 18.000 kroner i bonus om de blir ved fabrikken i desember og januar.