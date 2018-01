Problemer med wifi-nettet? Det kan skyldes apper med Chromecast-støtte

Både Myce.com og The Register meldte i helgen at leverandører av nettverksrutere helt siden i høst har forsøkt å løse problemer som tilsynelatende forårsakes av Android-enheter, dersom de er knyttet til Wifi-nett hvor det også finnes en mottakerenhet med støtte for Google Cast.

Google Home og ikke minst Chromecast er blant de mest kjente av denne typen enheter, men det er også en del andre typer enheter som har innebygd støtte for å spille av innhold kontrollert via Google Cast. Det er ganske mye programvare for smartmobiler, nettbrett og pc-er som kan overføre innhold til Cast-enhetene.

Utfall

Problemene som en god del ser ut til å oppleve, gjelder midlertidige eller fullstendige utfall av wifi-forbindelsene.

TP-Link har kommet med en forklaring på hva som kan være årsaken. Det hele skal være relatert til nyere Android-utgivelser og Google-apper. Ifølge TP-Link sender Cast-funksjonen til denne programvaren ut MDNS-pakker (Multicast Domain Name System) for å holde forbindelsen med mottakerenheter som Chromecast og Google Home i live. Dette skjer normalt med 20 sekunders mellomrom.

– Men vi har oppdaget at enhetene noen ganger kringkaster en stor mengde av disse pakkene, med en veldig høy hastighet, over et kort tidsrom. Dette skjer når (Cast-)enheten våkner fra dvalemodus, og dette kan være mer enn 100 000 pakker på kort tid. Desto lenger enheten din er i dvale, desto større vil denne skuren være, skriver TP-Link.

Dette kan føre til at noen av ruternes hovedfunksjoner blir skrudd av, inkludert det trådløse nettet. I så fall må det verste fall utføres en omstart av ruteren.

Mulige hurtigløsninger

For å unngå dette, anbefales det at brukere med Android-enheter deaktivere Cast-funksjonen på enheten. Andre anbefaler at man skrur av gjestemodus på Cast-enheten. Med Chromecast kan dette gjøres i Home-appen. Men ikke alle opplever at det hjelper.

Problemet skal ha blitt bekreftet i forbindelse med rutere fra Asus, Linksys, Netgear, TP-Link og Synology, men berører ikke nødvendigvis alle. Ruterne kan i ulik grad være i stand til å takle problemet.

Ifølge deltakere i denne tråden i brukerforumet hos Google, som først og fremst handler om tilsvarende problemer med Google Home Max, skal problemene bli borte dersom man skrur av 2,4 GHz wifi-båndet og bare beholder 5 GHz-båndet. Men dette er ikke aktuelt for alle, siden en del utstyr bare støtter 2,4 GHz. Dette inkluderer den opprinnelige Chromecast-modellen.

Oppdatert fastvare

Flere av de nevnte leverandørene har siden i fjor høst kommet med fastvareoppdateringer til utvalgte rutere, hvor disse problemene adresseres. TP-Link nevner Archer C1200 på denne siden. Linksys omtaler oppdateringer til WRT-rutere her, mens Netgear omtaler betautgaver av OrbiOS-oppdateringer til visse rutere på denne siden.

Mange moderne bredbåndsrutere har webbaserte verktøy som varsler brukeren om at fastvareoppdateringer er tilgjengelige. Det er fornuftig å sjekke dette med jevne mellomrom, da det ikke bare er problemer som dette som kan bli utbedret. I mange tilfeller er også viktige sikkerhetsoppdateringer til ruterfastvaren inkludert.

Google

Rotårsaken til problemet ser likevel ut til å være knyttet til Cast-funksjonaliteten i Android-programvare fra Google – først og fremst Google Home- og Google Assistant-appene. Det er grunn til å forvente at Google gjør noe med dette. Hvor raskt det vil skje, er derimot uklart.

Ifølge innlegg i brukerforumet til Google, var selskapets telefonsupport ha vært ukjent med problemet. I ettertid har Google-representanten ~Paula~ bekreftet at selskapet har begynt å se på dette. Dette var fredag i forrige uke.

