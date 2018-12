Professor: Norge mangler et aktivt nettpoliti som forebygger vold og drap

– Dagens nettpatruljer er i praksis passive nettsider. Folk kan stille spørsmål, og kanskje får de svar neste dag når politikontoret åpner. Men sånn fungerer ikke nettet. Politiet i Norge mangler fortsatt et konsept for åpen og aktiv tilstedeværelse i ulike fora på internett, sier professor Inger Marie Sunde til Stavanger Aftenblad.

En mann i 20-årene er siktet for å ha drept en annen mann i Sandnes lille julaften. På et åpent nettforum fortalte den siktede både før og etter drapet om hva han hadde tenkt å gjøre.

Professoren sier at hun er klar over at politiet har nettpatruljer i enkelte byer, men mener det burde ha eksistert for hele landet og at politiet er til stede også på natta og i helgene.

Sunde sier imidlertid at det ville ha vært vanskelig også for et aktivt nettpoliti å oppdage den halvannen time lange dialogen den siktede hadde på det engelskspråklige nettforumet i forkant av drapet i Sandnes.

Seksjonssjef Harald Bøhler i Politidirektoratets fagavdeling erkjenner overfor Aftenbladet at politiet ikke har klart å holde følge. Han sier at samtlige tolv politidistrikt er i ferd med å etablere nettpatruljer for å styrke tilstedeværelsen på nett for å forebygge og etterforske kriminalitet.