Proffe nettsvindlere vet mye om ofrene

Det kommer fram i rapporten «Trusler og Trender 2018-2019» utarbeidet av Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS). Den viser hvilke digitale trusler og trender som vil prege norske privatpersoner og bedrifter det kommende året.

Tilpasser etter betalingsevne

Rapporten viser at svindlere kartlegger ofrene grundig, og at de dermed kan tilpasse svindelen til enkeltpersonen eller bedriften. Svindlerne vet for eksempel hvilke nettsider ofrene bruker.

Ofrene for utpressing opplever oftere enn før at summene de må betale, er tilpasset deres økonomi og betalingsevne. Dermed kan det oppfattes som bedre å betale enn å søke hjelp eller melde fra.

– De kriminelle vet stadig mer om hvordan de skal gå fram, og kjenner ofte ofrenes smerteterskel godt. Det er all grunn til å tro at dette er en tendens som bare vil forsterke seg de neste årene, sier administrerende direktør Peggy Heie i NorSIS.

Sesongbasert svindel øker

NorSIS ser samtidig at budskapet i stadig større grad tilpasses kanal og sesong slik at de får større gjennomslagskraft. Enkelte benytter andre kanaler enn epost for å oppnå høyere tillit hos mottakeren, og de misbruker gjerne merkenavn som Apple, Samsung eller Telenor.

– Det er lettere å lure noen til å laste ned en falsk hentelapp på Posten midt i julestria enn det er ellers i året, sier Heie.

Samtidig blir direktør- og ledelsessvindel stadig mer utbredt, og den kobles ofte sammen med andre svindelmetoder.

– Vi kjenner til saker der direktørsvindel er utført først etter at svindlerne har tatt over identiteten til en ansatt. I andre tilfeller benytter de seg av falske SMS-er, eposter eller utnytting av kjente sårbarheter i virksomhetens programvare for å komme seg på innsiden.

Bruker nakenbilder

Utpressing hvor det brukes film og bilder der offeret er nakent, eller i en annen kompromitterende situasjon, er fortsatt en kjent metode for utpressing, viser rapporten. Det har samtidig vært en liten nedgang i antall datingssvindelsaker det siste året, men svindelbeløpet blir stadig større per sak.

– Dette er ofte utspekulert sosial manipulering som starter i sosiale medier og fortsetter i private kanaler over lang tid, sier Heie.