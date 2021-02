Programmeringsspråket Rust får nytt hjem og mer penger

Programmeringsspråket så første gang dagens lys hos Mozilla Research i 2010, som et minnesikkert alternativ til C og C++. Etter hvert som det har modnet, har språket fått stadig mer oppmerksomhet.

Mer oppmerksomhet betyr gjerne behov for mer ressurser, og da er det spesielt uheldig at Mozilla sliter med økonomien og har vært nødt til å si opp mange ansatte, også folk som har vært tilknyttet Rust-prosjektet.

Overtatt av ny stiftelse

I går ble det derfor klart at Mozilla har overført alle rettigheter og infrastruktur knyttet til Rust, til Rust Foundation. Dette er en nyetablert, uavhengig non-profit-organisasjon som heretter skal forvalte både språket Rust og fellesskapet rundt, men den skal ifølge Mozilla ikke erstatte dagens fellesskap eller tekniske ledelse.

Mozilla bruker selv Rust i CSS-motoren i Firefox («Stylo») og kommer også i framtiden til å være involvert i forvaltningen av økosystemet, blant annet som styremedlem i Rust Foundation.

Med seg i styret har Mozilla også representanter fra Amazon Web Services (AWS), Google, Huawei og Microsoft. Disse selskapene har forpliktet seg til å støtte stiftelsen økonomisk i to år, noe som vil sikre at den har et årlig budsjett på mer enn en million dollar. Dette skal brukes til å utvikle tjenester, programmer og arrangementer for medlemmene av Rust-prosjektet.