Progressive web-apper blir enda dypere integrert i Android

Progressive apper er en ny og mer avansert form for webapper som opptrer nesten som en vanlig («native») app – og som også kan bruke enkelte funksjoner du finner i vanlige apper, som push-varslinger.

Det gjenstår imidlertid litt før progressive webapper er like godt integrert som vanlige apper, men det varsler Google at de nå kommer til å forbedre.

I et blogginlegg skriver Google at de i løpet av de nærmeste ukene kommer til å rulle ut en ny funksjon i betaversjonen av Chrome-nettleseren for Android, som skal gjøre forskjellen mellom progressive webapper og vanlige apper mindre.

Webapper vil dukke opp i appskuffen og i Android-innstillingene

Utviklere av webapper kan allerede i dag gi brukerne et varsel hvor de blir spurt om de vil legge til appen som en snarvei på hjemskjermen. Dette fungerer i dag som en vanlig Android-snarvei – noe som innebærer at appen ikke vil dukke opp for eksempel i app-skuffen eller andre steder i systemet.

Med den nye funksjonen som kommer nå vil Chrome automatisk integrere den progressive webappen mye tettere i operativsystemet så snart brukeren legger appen til på hjemskjermen.

For eksempel vil appen dukke opp i appskuffen, samt i innstillingsmenyene i Android. Appen vil også kunne motta informasjon fra andre apper – samt at et langt trykk på varslinger fra appen vil sende brukeren til innstillingsmenyen for appvarsler for den aktuelle appen, i stedet for appvarsler for Chrome. Du kan lese mer om endringen hos Google.

Vil du vite mer? Da bør du få med deg denne:

Blir progressive webapper den neste webrevolusjonen? (Digi Ekstra)