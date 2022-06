Prorussisk gruppe påtar seg skylden for dataangrep mot Litauen Et dataangrep slo midlertidig ut en rekke offentlige og private nettsider i Litauen. Ifølge et nyhetsbyrå hevder en prorussisk gruppe å stå bak.

Et godstog på vei fra den russiske enklaven Kaliningrad. Dataangrepet som Litauen har blitt utsatt for, kan ha sammenheng med landets avgjørelse om å nekte godtransport til enklaven, ifølge sjefen for Litauens nasjonale sikkerhetssenter. Foto: Mindaugas Kulbis/AP/NTB