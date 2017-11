Prosessorene er fulle av feil. Det er spesielt dårlig nytt for alle som bruker dem i servere

En intern gjennomgang hos Intel viser at mikrokontrollerne på prosessorene deres er fulle av feil. Sårbarhetene kan gi personer med onde hensikter tilgang.

Det er snakk om Intel Management Engine (ME), Intel Trusted Execution Engine (TXE) og Intel Server Platform Services (SPS) som er utsatt for sårbarheter.

Fulle av småfeil

– Som en respons til svakhetene som har blitt identifisert av eksterne sikkerhetsforskere har vi i Intel foretatt en dyptgående analyse av disse tjenestene, skriver prosessorselskapet i en sikkerhetsmelding.

Den interne gjennomgangen viser at en stor mengde av Intels prosessorer kjøre kode på fastvare-nivå som er fulle av småfeil.

Dermed er det mulig å få adgang til systemet før sikkerhetsprogramvare i det hele tatt har fått tid til å starte opp.

Passord og krypteringsnøkler

Ondsinnet programkode kan derfor kjøre under operativsystemet, og få tilgang på konfidensiell informasjon fra datamaskinens minne - som eksempelvis passord eller krypteringsnøkler, konkluderer Intels interne gransking, skriver The Register.

Berørte prosessorer 6.- 7.- og 8.-generation Intel Core-prosessorer

Intel Xeon E3-1200 v5 og v6-serien.

Intel Xeon Scalable-familien

Intel Xeon W- familien

Intel Atom C3000-serien

Apollo Lake Intel Atom E3900-serien

Apollo Lake Intel Pentium-serien

Celeron N- og J-serien

Dette er spesielt dårlig nytt for servere som kjører på de berørte prosessorene.

Intel anbefaler nå alle å ta nødvendige forholdsregler.

Google er spesielt interessert i sårbarhetene som er funnet i ME, og ønsker å fjerne hele det underliggende systemet fra sine serverparker, skrev digi.no i starten av november.

Minix 3

Men dette er ikke bare enkelt. Systemene er helt avhengige av deler av funksjonaliteten som ME tilby. Så i stedet for å fjerne ME, må det erstattes av noe annet.

Intels Management Engine kjører på operativsystemet Minix 3 som er et Unix-lignendeoperativsystem som ble lagd av forskeren Andrew S. Tanenbaum i undervisningsøyemed.

Den første versjonen kom i 1987. Trolig har mange norske informatikkstudenter vært borti det. Linus Torvalds skal ha vært inspirert av designprinsippene i Minix da han skapte Linux.

Skal avsløre en rekke sårbarheter i ME

Med Minix 3, som opprinnelig kom i 2005, ble formålet med programvaren endret å tilby et svært pålitelig operativsystem, noe som i utgangspunktet er bra, siden det i praksis har full tilgang til alt som skjer på datamaskinen.

I utgangspunktet er Minix 3 utgitt med en BSD-lisens. Så kildekoden til operativsystemet er i utgangspunktet åpen og tilgjengelig. Men BSD-lisensiert programvaren kan inkluderes i proprietær programvare. Hvilke endringer Intel har gjort med Minix 3 før det ble satt til å kontrollere ME, er ukjent, da kildekoden til dette ikke er åpen.

Det britiske sikkerhetsfirmaet Positive Technologies har tidligere annonsert at de skal avsløre en rekke sårbarheter i ME i løpet av desember.