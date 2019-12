Prosessorpioneren Chuck Peddle er død. Han bidro sterkt til de første hjemmedatamaskinene

Ingeniøren, prosessorarkitekten og datamaskindesigneren Charles Ingerham «Chuck» Peddle døde ifølge New York Times av kreft den 15. desember i år. Han ble 82 år. Peddle huskes spesielt for sine bidrag til å gjøre datamaskiner billige nok til at de ble tilgjengelige for forbrukere.

På første halvdel av 1970-tallet var datamaskiner i veldig liten grad tilgjengelige for bruk i hjemmene. Til det var prisene for høye. I Motorola hadde Peddle vært med på å utvikle prosessorfamilien MC6800. Den ble lansert som en konkurrent til Intels 8080 og skal ved lanseringen i november 1974 ha kostet 360 dollar.

Billigere

I forkant av dette ledet Peddle med et prosjekt hvor målet var å lage en mye enklere og billigere prosessor. Men Motorola var ikke interessert i å lage en intern konkurrent til den nye MC6800-prosessoren og krevde at Peddle skulle avslutte prosjektet.

Peddle var ikke villig til å gi opp denne ideen, så han fikk med seg flere av kollegene i Motorola og begynte i stedet i selskapet MOS Technology i august 1974. Dette selskapet ble etablert i 1969 for å levere databrikker til kalkulatorer designet av Texas Instruments. Senere ble selskapet leverandør av brikker til Ataris Pong-system.

Med Peddle og hans team om bord, så ble ting snudd på hodet for MOS Technology. Allerede året etter lanserte selskapet mikroprosessorfamilien MOS 650x, med variantene 6500, 6501 og 6502.

6502-prosessoren kostet ved lansering 25 dollar, noe som ifølge New York Times tilsvarende prisen på en middag for fire på den tiden.

Mikroprosessoren MOS 6502. Akkurat denne brikken er produsert i 1985. Foto: Wikimedia/Dirk Oppelt ( CC BY-SA 3.0

Bedre prosess

Noe av det som gjorde det mulig for MOS Technology å tilby MOS 650x-familien til så lav pris, var at selskapet tok i bruk en teknikk som kraftig reduserte andelen defekte brikker. Ifølge Commodore.ca var det vanlig på 1970-tallet at 70 prosent av brikkeproduksjonen måtte kastes på grunn av defekter. Med den nye prosessen oppnådde MOS Technology derimot en suksessrate på 70 prosent.

På den samme tiden falt markedet for kalkulatorbrikker helt sammen, noe som førte til at MOS Technology kom i økonomiske vanskeligheter. I slutten av 1976 kom redningen ved at selskapet ble kjøpt av Commodore Business Machines og etter hvert døpt om til Commodore Semiconductor Group.

Hjemmedatamaskiner

Commodore PET 2001 utstilt ved National Museum of Scotland i Edinburgh. Foto: Harald Brombach

I 1976 og 1977 ble 6502-prosessorene tatt i bruk i flere datamaskiner, inkludert Apple I og II og Commodores egen PET 2001 (Personal Electronic Transactor), selskapets første datamaskin.

MOS 6502 ble også opprinnelig brukt i datamaskiner som Commodore VIC-20 og BBC Micro. En variant av prosessoren ble brukt i Nintendo Entertainment System (NES).

MOS 650x-familien ble etter hvert utvidet med flere varianter. Det kanskje mest kjente av disse var 6510, som var utstyrt med en ekstra I/O-port. Denne mikroprosessoren ble brukt i blant annet Commodore 64 og diskettstasjonen Commodore 1551.

Ukjent helt

I det hele tatt har prosjektet til Peddle satt solide fotspor etter seg.

– Chuck Peddle er én av de store, ubesungne heltene fra person datamaskin-alderen, sier Doug Fairbairn, direktør for Computer History Museum i Mountain View, California, til New York Times.

– Praktisk talt alle de tidlige, vellykkede, personlige datamaskinene for massemarkedet ble bygget på 6502, ikke på brikker fra Intel eller andre, påpeker Fairbairn.

Victor 9000

I 1980 etablerte Peddle et nytt selskap, Sirius Systems Technology, hvor han designet den personlige datamaskinen Sirius 1, som også ble solgt under navnet Victor 9000. Maskinen skal en periode ha vært den mest solgte mikrodatamaskinen i Europa, ikke minst på grunn av distribusjons- og forhandlernettverket til Victor Business Machines, som Sirius samarbeidet med.

Sirius kjøpte etter hvert opp divisjonen Victor Business Products og endret selv navn til Victor Technologies. Til tross for dette, gikk selskapet med stort tap. Til slutt ble selskapet nedlagt og solgt til svenske Mats Gabrielsson og hans Datatronic i 1984. Det ble solgt videre til Tandy i 1989.

Etter Sirius skal Chuck Peddle ha grunnlagt selskapet, som ifølge New York Times lagde en datamaskin med flyttbare harddisker.

Computer History Museum intervjuet Chuck Peddle i 2014. Det nesten fire timer lange intervjuet er tilgjengelig her.