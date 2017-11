Prøvde å stikke av med kryotovaluta for 100 millioner. Her er bildet som felte ham

En amerikansk secret service-agent er dømt til to års fengsel etter at han stjal bitcoin for nærmere 100 millioner kroner.

Det var i 2012 at den amerikanske 35-åringen var tilknyttet Silk Road-etterforskningen til FBI. Det illegale markedet ble tatt ned i 2013, etter intensiv etterforskning.

Rusmidler og falsk identitet

Nettstedet som formidlet rusmidler, leiemordere og falske identiteter, benyttet seg av «hemmelige» transaksjoner via bitcoin.

Secret service-agenten hadde ansvaret for dataetterforskningen, og ett av ansvarsområdene hans var å spore opp bakmennene til nettstedet blant annet ved hjelp av den digitale valutaen.

Dermed fikk 35-åringen tilgang til store pengebeløp. Dette visste han å utnytte. Amerikaneren overførte nemlig omlag 1600 bitcoin til sin egen private digitale lommebok.

Arrestert i 2015

– Etterforskerens befatning med den kriminelle underverden gjorde ham kjent med de ulike bitcoin-børsene. Det gjorde ham kapabel til å hvitvaske disse midlene, uten at det gikk noen alarmer hos myndighetene, anførte den amerikanske statsadvokaten i retten.

Den amerikanske agenten ble først arrestert i 2015.

Ett av bevisene mot ham var en overvåkningsfilm der han ble sett med en stor koffert som skal ha vært full av beslaglagte harddisker fra etterforskningen mot Silk Road-bakmennene.

BTC-e

Noen av disse skal ha gitt ham tilgang til de digitale lommebøkene.

Pengene overførte 35-åringen til ulike bitcoin-børser i Europa. Blant annet den nå stengte BTC-e-børsen.

– Da myndighetene ble gjort oppmerksomme på at bitcoinene hadde blitt flyttet ut av noen av de digitale lommebøkene ble nødvendige tiltak iverksatt, som gjorde oss i stand til å hente ut den digitale valutaen fra Bitfinex, fortsatte den amerikanske statsadvokaten.

Den tidligere amerikanske agenten er en mann av få ord, men kunne bekrefte disse påstandene i retten.

Det illegale markedet Silk Road, mest kjent som en stor markedsplass for narkotika, ble stengt av FBI i 2013. Foto: REX/Jeff Blackler/All Over Press

«Dread Pirate Roberts»

Dermed må han nå sone to år i et amerikansk fengsel. Den milde straffeutmålingen skyldes at han har samarbeidet med amerikanske myndigheter.

Da Silk Road ble tatt ned i 2013 var det amerikaneren Ross William Ulbricht – som har gått under aliaset «Dread Pirate Roberts» – som stod bak det ulovlige nettstedet.

33-åringen skal ha kontrollert og hatt oversikt over alle aspekter rundt driften av det kriminelle forumet. Tjenesten satt anonymitet svært høyt, og skal ha bygd et sofistikert system for å holde identitetene til bakmennene unna både politi og påtalemakt.

Leide leiemorder

Da Ulbricht forsøkte å leie inn en leiemorder for å ta seg av en annen Silk Road-ansatt, ble imidlertid nettet snøret inn rundt ham. Leiemorderen han fikk tak i var nemlig en FBI-spaner.

FBI-spaneren iscenesatte et mord på den tidligere Silk Road-ansatte, og ifølge politidokumenter Washington Post har fått tilgang til ble det betalt ut 80 000 dollar for dette drapet.

Dermed hadde amerikanske myndigheter nok bevismateriale til å aksjonere mot den beryktede nettjenesten.

Ulbricht skal også tidligere ha forsøkt å få tak i en leiemorder for å ta av dage en person som kunne blåse identiteten til tusenvis av brukere av det ulovlige nettstedet.

«Dread Pirate Roberts» soner nå en livstidsdom i USA for sin befatning med nettstedet.