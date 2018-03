PRØVEKJØRT: Bose Soundsport Free

Det å finne hodetelefoner eller ørepropper som fungerer godt til trening, kan være en utfordring. Mange hodetelefoner blir litt store og klumpete å ha på seg under aktivitet, mens ørepropper ofte har en tendens til å falle ut.

Undertegnede har prøvd mange ulike ørepropper for trening opp gjennom tidene. Felles for mange av dem er at de sitter dårlig i mine ører, noe som gjør at bassen blir nærmest fraværende. Det finnes riktignok unntak, og i hovedsak er det de som sitter inni ørene («in-ear» ørepropper) som fungerer best og som tetter såpass godt at jeg kan lytte til musikk under trening uten at all bassen forsvinner.

Bose Soundsport Free sitter ganske godt på under trening. Foto: Bose

Jeg var derfor litt skeptisk til Bose sine nye Soundsport Free-ørepropper, som er en slags mellomting mellom ørepropper som sitter løst og de som sitter ordentlig inn i øret. En myk gummitupp skal tette rundt øregangen, men likevel uten at den går inn i øret. For å holde proppene på plass er det en liten silikonfinne som stikker opp og holder dem på plass i øret.

Vil øreproppene sitte godt nok til at de ikke faller ut under trening? Enkelte lignende propper har en ledning som går bak nakken, og som forhindrer dem i å falle i bakken om de skulle ramle ut av øret. Soundsport Free har ingen slik ledning imellom de to proppene (derav navnet «free»), og med en prislapp på rundt 2200 kroner har vi ikke lyst til at de skal forsvinne ned i mosen under en løpetur langt inne i skogen. Og vil proppene tette godt nok til at lyden blir god – og ikke all bass forsvinner?

(Artikkelen fortsetter under)

Bose Soundsport Free. Bilde: Kurt Lekanger

Etter å ha brukt Soundsport Free-øreproppene på flere løpeturer, må jeg innrømme at de fleste av bekymringene mine er gjort til skamme. Ikke bare sitter proppene overraskende godt, lyden er også svært god.

Praktisk bruk

Det følger med silikonpropper i tre ulike størrelser, slik at de fleste burde finne noen som passer. Selve proppene veier bare 15 gram per stykk, og når de er satt riktig på plass sitter de godt selv om du beveger deg eller rister på hodet.

Det tok ganske lang tid før jeg sluttet helt å bekymre meg for om de skulle ramle ut, spesielt under intervalltrening og i situasjoner der det var mye bevegelse. Men etter å ha brukt dem en stund har jeg ennå ikke opplevd å miste dem. Den lave vekten gjør at du nesten ikke merker at du har dem på.

Øreproppene er vannavstøtende og skal tåle vannsprut, regn og svette, men IPX4-sertifisering betyr at du ikke kan senke dem ned i vann. Skulle du miste dem i en søledam har du altså ingen garanti for at de tåler det. Bose oppgir at det brukes en vannavstøtende netting i de åpne portene slik at vann eller svette ikke skal trenge inn i proppene.

Super lydkvalitet

Vi ble svært positivt overrasket over lydkvaliteten – den er rett og slett blant de aller beste vi har vært borti av denne typen lydprodukter. Til 2200 kroner bør man også forvente god lyd, men det er ikke alltid en selvfølge. Ikke bare er bassen god – uten å være overdreven, lyden er også klar og fin – med god diskant. En automatisk equalizer-funksjon tilpasser lyden avhengig av lydvolumet.

Du justerer lydvolum og pauser/starter musikken med knapper på den høyre proppen. Bilde: Kurt Lekanger

Det at øreproppene ikke går inn i øret, gjør at mer lyd fra omgivelsene slipper til – noe som kan være positivt hvis du for eksempel beveger deg i trafikken. Det gjør også at bakgrunnsstøy lettere forstyrrer, men vi føler at Bose har funnet et veldig godt kompromiss. Proppene tetter såpass godt at selv om noe lyd fra omgivelsene slipper gjennom, så er det musikken som får hovedfokus – og uten at bassen forsvinner.

På høyre ørepropp er det knapper for å justere lydvolum, samt en multifunksjonsknapp. Sistnevnte brukes til å starte og stoppe musikken, eller du kan hoppe til neste eller forrige sang ved å trykke raskt to eller tre ganger. Disse knappene er etter vår mening litt i hardeste laget, men det fungerer greit.

Soundsport Free fungerer også som håndfrisett til mobilen. Høyre ørepropp har innebygget mikrofon, og du besvarer eller avslutter en samtale ved å trykke en gang på multifunksjonsknappen.

Holder du inne multifunksjonsknappen får du også tilgang til Siri på iPhone eller Google Assistant på Android-mobiler.

Smart etui gir to ekstra ladinger

Øreproppene kommer i et lite oppbevaringsetui som også inneholder et batteri som lader proppene når de ikke er i bruk. Bilde: Kurt Lekanger

Proppene kommer med et ganske så fancy og solid oppbevaringsetui som også fungerer som en ladestasjon. Euiet har et innebygget batteri, slik at proppene begynner å lade seg opp når du plasserer dem i etuiet. Batteriet i etuiet har nok kapasitet til å kunne gi to ekstra ladinger til øreproppene. Proppene klikker på plass ved hjelp av magneter, og så er det bare å lukke etuiet. Ladekabelen er en vanlig Micro-USB-kabel som du plugger inn bak i euiet, så lader du batteriene i både proppene og etuiet samtidig. Det tar to timer å lade opp proppene helt, og 15 minutter lading gir 45 batteritid.

Indikatorer foran på etuiet viser hvor mye strøm det er igjen på batteriet, og du får også beskjed via talemelding i høyre ørepropp om hvor mye strøm det er igjen på selve proppene.

Så snart du tar proppene ut av etuiet går de automatisk i synlig Bluetooth-modus, slik at du kan pare dem med mobiltelefonen eller PC-en. Dette kan gjøres på vanlig måte, eller du kan bruke Bose Connect-appen. Denne appen lar deg raskt velge hvilken enhet proppene skal være koblet til. Du kan lagre opptil sju sammenkoblinger, og proppene vil automatisk koble seg til den du var koblet til sist. Vil du koble deg til en annen enhet kan du enten velge fra en liste i Bose Connect-appen, eller du kan trykke Bluetooth-knappen på venstre ørepropp for å veksle mellom de ulike enhetene i listen over tidligere tilkoblede enheter.

Tilkobling til mobiltelefonen er enkelt med Bose Connect-appen. Bilde: Kurt Lekanger

Bose Connect-appen har for øvrig en funksjon som brukes for å finne igjen ørepropper du har mistet. Denne gir deg informasjon om sist kjente posisjon, men siden proppene ikke har GPS så er det egentlig posisjonen til mobiltelefonen din sist den hadde kontakt med proppene som er det du får. Du vil da kunne bevege deg mot den sist kjente posisjonen, og så snart du er innenfor Bluetooth-rekkevidden kan du få proppene til å spille av en lyd.

Konklusjon

Bose Soundsport Free. Foto: Bose

Bose Soundsport Free overbeviser oss på de fleste områder. Proppene sitter godt på plass når du trener, de kommer med et veldig smart ladeetui – og viktigst av alt: De låter veldig bra.

Det største minuset er prislappen på rundt 2200 kroner.

Er du ute etter noe rimeligere, kan Beats Powerbeats 3 være et ålreit alternativ. Disse koster rundt 1400-1500 kroner. De låter ikke fullt så bra som Bose Soundsport Free, men lydkvaliteten er likevel veldig god – og har du en mobiltelefon fra Apple sørger også den innebygde W1-brikken fra Apple for at paring med telefonen går veldig kjapt. Disse har også en ledning som går bak nakken.

Få også med deg: Sliter du med konsentrasjonen i åpent kontorlandskap? Vi har sjekket om disse hjelper (Ekstra)