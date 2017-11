PRØVEKJØRT: Doro 8040

Doro 8040 Størrelse: 148,6 x 70,1 x 9,48 mm

Vekt: 165 gram

Skjerm: 5", 720 x 1280 punkter.

Maskinvare: Mediatek MT6738

Lagringsplass: 16 GB. MicroSD-støtte.

Operativsystem: Android 7.0

Teknologi: Bluetooth 4.0, wifi, SOS-knapp, støtte for høreapparat

Kamera: 8 megapiksel hovedkamera, wifi, megapiksel frontkamera

Batteri: 2920 mAh

Pris: Ca. 2700 kroner

Den nordiske mobilprodusenten Doro, med hovedkvarter i Lund i Sverige, har spesialisert seg på å lage mobiltelefoner beregnet på eldre. Nylig kom selskapet med en ny modell hvor det er lagt vekt på at telefonen skal ha mange av de mer avanserte mulighetene som er i moderne smarttelefoner, samtidig som Doro har lagt inn funksjoner som skal gjøre det enklere å få hjelp fra familie og venner via en egen fjernstyringstjeneste.

I den nye Doro 8040-modellen, som vi har prøvd en liten periode, har Doro gått bort fra egne og sære brukergrensenitt – og heller bygget forenklede brukermenyer på toppen av vanlig Android. Målet har vært å bygge en telefon som kan gjøre det samme som en hvilken som helst annen Android-mobil, men som er tilpasset eldre brukere.

Mange eldre stiller høyere krav til mobiltelefonene

Doros første smartmobil kom i 2013, men de fleste av selskapets mobiltelefoner har vært forholdsvis enkle. Etter hvert som også eldre brukere begynte å etterspørre mer avanserte mobiltelefoner, måtte også Doro komme etter.

Anders Austad, salgssjef for Doro i Norge, forteller til digi.no at eldre brukere har blitt mer opptatt av å ha en telefon med de samme mulighetene som man gjerne ser at barn og barnebarn har. Men likevel er det viktig med telefoner som tar hensyn til ting som for eksempel dårlig syn eller nedsatt hørsel. Doro 8040 har derfor, i likhet med andre Doro-mobiler, støtte for blant annet høreapparater.

– Telefonene er Android-baserte, og det er ingen begrensninger. Men hvis du ikke har brukt smarttelefoner før, og kommer fra en klapptelefon- eller tastetelefonverden, så er det et intutivt system. Vi har tatt vekk alle de små ikonene og lagt på et verbbasert system. Skal du sende et bilde, så trykker du på knappen «Sende». Skal du sende et bilde, så trykker du på «Bilde», forklarer Austad.

Slik ser brukergrensesnittet ut.

Han forteller at de henvender seg til brukere fra 65 år og oppover, men at to 65-åringer kan være veldig forskjellige. Derfor har Doro lagt vekt på at telefonene skal kunne tilpasses avhengig av hvor avanserte brukerne er.

– En 75-åring kan være en pensjonert ingeniør som tar ting veldig lett, mens en 68-åring kanskje ikke er vant med teknologi.

Praktisk bruk

Så hvor godt fungerer egentlig dette i praksis? Etter å ha brukt Doro 8040 noen dager, sitter vi igjen med et godt inntrykk. Telefonen er til forveksling lik en hvilken som helst annen smarttelefon, selv om den kanskje ser litt mer gammeldags ut – med fysisk Hjem-knapp. Men det å velge fysiske knapper er et bevisst valg fra Doro, det gjør telefonen enklere og mer intuitiv å bruke enn om man skal måtte fikle rundt på skjermen for å få frem skjermtaster.

Doro 8040. Foto: Kurt Lekanger

Det verb-baserte grensesnittet virker veldig smart og det er intuitivt å trykke for eksempel «Vise» når du vil vise noe. Disse skjermknappene er også store og tydelige. Etter å ha trykket «Vise» får du opp valg som «Meldingene mine», «E-posten min», «Bildene og videoene mine», og så videre. Trykker du «Sende» får du opp blant annet valgene «En melding» og «Et bilde eller video». Under «Anrope» kan du velge «Et nummer» for å hente frem det numeriske tastaturet, «En kontakt» eller «Fra historikk». Du får også opp forslag basert på de siste du har ringt.

Nederst på skjermen er det en pil som tar deg til et nytt skjermbilde med enda flere valg, samt oversikt over alle appene som ligger på telefonen.

På baksiden er det en SOS-knapp som varsler pårørende. Foto: Kurt Lekanger

Om du skulle foretrekke et mer tradisjonelt brukergrensesnitt, er det mulig å endre fra «Enkel modus» til «Standardmodus» i innstillingene. Da forsvinner det verb-baserte grensesnittet, og du får navn på apper i stedet. Men app-ikonene er likevel store og tydelige. Ved førstegangs oppstart av telefonen får du for øvrig en veiviser som hjelper deg med å sette opp en passende størrelse på tekst og ikoner, lydnivå, og så videre. Det er til og med innstillinger for å få bedre visning for fargeblinde.

Telefonen har et åtte megapiksel kamera som aktiveres enten ved å trykke på skjermen, eller med en dedikert kameraknapp på siden av telefonen. Bildekvaliteten er helt grei, men ikke på nivå med de beste toppmodellene.

Ellers nevner vi at telefonen er kompatibel med høreapparater, og at den er utstyrt med en trygghetsknapp på baksiden. Et trykk på denne gjør at telefonen automatisk ringer den kontakten du har oppgitt som nødkontakt. Telefonen er også kompatibel med Doro 3500, som er et armbånd som kobles til telefonen, og som lar deg utløse alarmen uten å ha mobilen i hånden. Når man trykker på knappen på armbåndet blir pårørende varslet på SMS om at man trenger hjelp, med informasjon om hvor personen befinner seg.

Kan fjernstyres

Med My Doro Manager er det mulig å få hjelp med telefonen fra familie og venner, eller man kan bruke tjenesten selv for eksempel for lettere å få overført bilder til en PC.

Telefonen kommer med en nettbasert hjelpetjeneste som kalles My Doro Manager. Den gjør det mulig for familie eller venner å hjelpe den som eier telefonen med innstillinger, uten å måtte ha fysisk tilgang til telefonen.

Via My Doro Manager kan man også overføre bilder fra telefonen til PC-en – eller motsatt, endre innstillinger for lydstyrke, legge inn eller oppdatere kontakter i kontaktregisteret, sette opp en epostkonto på telefonen, og mye mer.

Denne funksjonen kan også brukes til å sikkerhetskopiere data fra telefonen, og det er en funksjon for å gjenfinne en telefon som er mistet.

Dårlig ytelse

I daglig bruk merket vi at telefonen av og til virket litt treg, og ytelsestester bekreftet at dette er en forholdsvis svak telefon ytelsesmessig. Brikken på innsiden er en Mediatek MT6738, som er en brikke beregnet på enkle mobiler.

Her er noen ytelsestester:

Vi har ikke testet så mange telefoner i den rimelige enden av prisskalaen, men tok med ytelsestall fra den litt over ett år gamle Sony Xperia E5, som koster rundt 1500 kroner nå. Doro 8040 slår denne med knapp margin. Vi har også tatt med en telefon i samme prisklasse som Doro, nemlig Huawei Honor 8. Denne er rundt ett år gammel, men er fortsatt mulig å få tak i til under 3000 kroner. Her får du en telefon som er rundt tre ganger raskere enn Doro 8040 i våre ytelsestester, men telefonen mangler alt det Doro 8040 har når det gjelder brukervennlighet, støtte for høreapparat, tilpasset brukergrensesnitt for svaksynte, og så videre.

Konklusjon

Doro 8040 har fysiske knapper. Foto: Kurt Lekanger

En praktisk ting med Doro 8040 er at du får med en fin bordlader som lar deg lade telefonen uten at du behøver å plugge inn kabler. Batteritiden til telefonen er også veldig bra – den holder ofte i flere dager mellom hver lading.

Alt i alt synes vi Doro har gjort en god jobb med å lage en brukervennlig telefon. Som på andre Doro-mobiler er det fokus på tydelige knapper og menyer, klar og høy lyd og generelt god brukervennlighet. Samtidig har telefonen det meste en hvilken som helst annen Android-telefon har, og man står fritt til å installere det man måtte ønske av apper. Telefonen er dessverre ikke spesielt kjapp, og kameraet kunne kanskje vært bedre – men likevel tror vi dette er en telefon mange vil bli fornøyd med.