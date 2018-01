PRØVEKJØRT: Microsoft Surface Book 2

Microsoft Surface Book 2 (13") Skjerm: 13,5" LCD ("Pixelsense"), 3000 x 2000 piksler. 10-punkts multi-touch.

Prosessor: 8. generasjon Intel Core i7-8650U, 4 kjerner @ inntil 4,2 GHz (turbo)

Grafikk: Nvidia Geforce GTX 1050 med 2 GB GDDR5-grafikkminne. Intel UHD Graphics 620 (brukes når tastaturet ikke er tilkoblet)

Lagring: 1 TB PCIe SSD (fås også med 256 eller 512 GB)

Minne: 16 GB LPDDR3-RAM (8 GB er opsjon)

Tilkoblingsmuligheter: 2 x USB Type-A. 1 x USB Type-C. 3,5 mm hodetelefonutgang. 2x Surface Connect-porter. SD-kortleser.

Annet: Wifi 802.11a/b/g/n/ac. Bluetooth 4.1. 8 MP hovedkamera, 5 MP frontkamera.

Størrelse: 312 x 232 x 15-23 mm

Vekt: 1,64 kg inkl. tastatur

Operativsystem: Windows 10

Pris: 33.490 kr inkl. mva.

Microsoft har tre ulike bærbare produkter i Surface-serien – alle er på en måte variasjoner rundt det samme: Surface Laptop for de som vil ha en tradisjonell bærbar pc, Surface Pro for de som vil ha et nettbrett med enkelt tastaturdeksel, samt Surface Book 2 for de som er ute etter en kraftigere bærbar pc med «skikkelig» tastatur – og som også kan gjøres om til nettbrett.