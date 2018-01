PST mistenker at datainnbruddet hos Helse Sør-Øst dreide seg om etterretningsvirksomhet

PST kom i dag med en pressemelding hvor det går fram at det mandag ble iverksatt etterforskning av det som omtales som nettverksangrep mot datasystemene til Helse Sør-Øst.

Ifølge pressemeldingen etterforskes det mulig brudd på straffelovens paragraf 121, Etterretningsvirksomhet mot statshemmeligheter.

– Det er mistanke om at noen til fordel for en fremmed stat samler inn opplysninger som, hvis de blir kjent for en slik stat eller for øvrig avsløres, kan skade grunnleggende nasjonale interesser, heter det i pressemeldingen.

Dette kan det være opplysninger om blant annet infrastruktur og helseberedskap.

Ifølge PST er etterforskningen i en helt innledende fase. Den er gitt høy prioritet og gjøres i samarbeid med andre relevante, offentlige myndigheter.

PST holdt i ettermiddag en pressekonferanse i forbindelse med utgivelsen av pressemeldingen, men der ble det sagt veldig lite utover det som ble opplyst i pressemeldingen.

