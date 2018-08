PST, Säpo og SUPO sier kybertruslene øker raskere enn forsvaret: – Vi er sårbare

ARENDAL (digi.no): Onsdag formiddag sto sjefene for sikkerhetstjenestene til Norge, Sverige og Finland sammen på scenen under Arendalsuka, for å diskutere hvilke trusler de tre landene står overfor.

Alle tre uttrykte bekymring over at digitaliseringen og trusselen den medfører utvikler seg fortere enn sikkerhetskompetansen og sikkerhetspolitikken som skal kontrollere den.

– Vi er sårbare

– Teknologiutviklingen går raskt, og vi vet ikke hvor den går. Mulighetene er uante, og det samme er sikkerhetsutfordringene, sa PST-sjef Marie Benedicte Bjørnland.

– Og mens teknologiutviklingen går svært raskt, går rådgivning og regulering av offentlig organisering saktere.

Bjørnland siterte en setning fra Telenor-rapporten Digital sikkerhet 2018, om at «Norges nasjonale evne til å håndtere hendelser i cyberspace er fragmentert og uten helhetlig situasjons- og konsekvensforståelse».

– Denne beskrivelsen er jeg enig i. Vi er sårbare, og står overfor svært kompetente og aggressive trusselaktører, sa hun.

«Gapet» vokser

Säpo-sjef Klas Friberg forteller om økt etterretningstrussel mot Sverige fra Russland, Kina og Iran. Foto: Sarah McDonald Gerhardsen

Säpo-sjefen fortalte om de samme utfordringene i Sverige.

– Vi har det samme bildet som Benedicte beskriver. Digitaliseringen i Sverige, både hos myndigheter og foretak, har økt enormt mye de siste 20 årene, sa Klas Friberg, sjefen for det svenske sikkerhetspolitiet.

– Det som ikke har økt i samme omfang er sikkerheten rundt digitaliseringen. Hos oss kaller vi det «gapet».

Også Antti-Juha Pelttari, sjef for det finske Suojelupoliisi (SUPO) snakket om problemene rundt digital sikkerhet.

– Man kan nå gjøre større skade enn før, med mindre risiko. Cybertruslene har utviklet seg raskere enn vår mulighet til å bekjempe dem, sa han.

Pussig debatt

Bjørnland uttrykte forundring over hvilket fokus enkelte av disse dagers sikkerhetsdebatter ligger.

– Det er litt pussig å registrere hvor stor slagside en debatt om objektsikring får, og om man har barrierer og lignende rundt fysiske bygg. Men vi diskuterer ikke i samme grad truslene om cyberdomenet.

– Og det har i hvert fall senere års utvikling vist, at der er vi veldig sårbare, og det er virkelig behov for å ruste oss opp. Angrepet på Helse Sør-Øst viser sårbarhetene i cyberdomenet, og det må få større oppmerksomhet fra myndighetene, uttalte PST-sjefen.

Alle de tre sikkerhetspolitisjefene understreket viktigheten av at de nordiske landene samarbeider om å bekjempe de digitale truslene, som Bjørnland for Norges del fortalte at hovedsakelig kommer fra Russland og Kina.