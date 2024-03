– De voldsforherligende ideologiene var såpass tydelige at vi mente vi hadde et ansvar for å gripe inn. Det var en gruppe som var preget av antisemittisme, rasistisk språkbruk, og hyllest av nazisme og fascisme, sier PSTs kontraterrorsjef Linn Havnelid til Dagens Næringsliv.

Hun forteller til avisen at den lukkede gruppen hadde flere titall norske medlemmer, både voksne og mindreårige.

PST har ifølge Havnelid sett mange ferske eksempler på norske ungdommer som sklir over i ekstremt høyreekstremt tankegods på nett. Som er villige til å bruke vold, og utføre terrorangrep.

– Vi ser ganske mange mellom 12 og 15 år som radikaliseres på nett, som deltar i høyreekstreme nettfora og gir uttrykk for vilje til å bruke vold, sier Havnelid til DN.

– Vi opplever nå at det er mange. Derfor er vi bekymret.

PST frykter at skoleangrep kan skje i Norge som en følge av den nye radikaliseringen på nett.

– Vi er litt bekymret for skoleangrep knyttet til de unge radikaliserte. Fordi skolen er det mest nærliggende, og ofte det vanskeligste i livet til disse barna.