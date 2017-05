PST trolig utsatt for DDoS-angrep

Nettstedet til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har vært nede siden onsdag ettermiddag. Det dreier seg trolig om et angrep, bekrefter PST overfor TV 2.

– Det er antakelig et DDoS-angrep som er grunnen til at siden er nede, sier kommunikasjonsdirektør Trond Hugubakken i PST til TV 2 torsdag morgen.

DDoS står for Distributed Denial-of-Service. Et slikt angrep betyr at man hindrer at noen eller noe får tilgang til informasjon eller ressurser de skal ha tilgang til, skriver kanalen.

Torsdag morgen var PSTs nettsider fortsatt nede.

– Vi er i kontakt med vår webhost. Per nå vet de ikke om angrepet er rettet mot vår side eller mot andre sider som ligger på samme server, sier Hugubakken.

