Pulsmålingen flytter til overarmen

Hvis noen skal være kongen av pulsmåling for idrettsfolk så må det være Polar. Det finske selskapet har dominert feltet i snart 40 år. Ideen var å feste en sensor så å si direkte over hjertet med en stropp rundt brystet og lytte direkte på de svake elektriske signalene. Det er rett og slett en uslåelig teknologi. Det er omtrent som turtelleren på en bil.

Men ikke alle har lyst til å spenne på seg en brystrem. Det å måle i klokka er ofte mer praktisk. Moderne pulsklokker, hvor Polar har vært med å lede utviklingen, gjør jobben godt.

Men måleprinsippet gjør at de aldri kan bli så nøyaktige som en brystrem. Det er ikke mulig å lytte til de elektriske impulsene fra sinusknuten på håndleddet. I hvert fall ikke når man er veldig fysisk aktiv. I stedet benytter man pulserende lys med en eller to frekvenser som klarer å belyse kapillærårene under huden. De utvider seg og trekker seg sammen i takt med hjertefrekvensen.

En lyssensor analyserer refleksene og danner grunnlaget for pulsmålingen. Det er nestene utrolig at det fungerer, men slike målinger er blitt ganske gode, til tross for at de måler indirekte og langt unna hjertet. Men like god som direktemåling av den elektriske aktiviteten blir det ikke.

Nærmere hjertet

Polars nye hjertefrekvensmåler Verity Sense er en slags mellomting mellom de to måleprinsippene. Dette er en rem du har rundt overarmen, eller hodet. Altså mye nærmere hjertet hvor det er mulig å måle optisk fra bedre signaler. Den er altså optisk som de man finner i pulsklokker, men mer nøyaktig, ifølge Polar.

Sensoren sender på dual Bluetooth og ANT + og kan kobles til alt fra pulsklokker til sykkelcomputere og tredemøller. Signalene rekker opptil 150 meter, og batteriet holder til 20 timers trening. Dataene kan overføres fra en treningsøkt etter at den er ferdig. Et minne på 16 MB er nok til å holde rede på 600 timers treningsdata.

Her er det altså store muligheter til ikke å ha på seg klokke under trening. Den gjør det også lettere for svømmere å ha måleren over tinningen hvor signalene er sterke, ved å tre den på remmen til svømmebrillene.

Polar Verity Sense kan måle både på over og underarmen, men det er nok overarmen som gir best resultat fordi den er nærmere hjertet. Selve sensoren er en liten "puck" som festes til et eleatisk bånd

Testen

Men hvor god er egentlig Verity Sense i forhold til de to andre målemetodene. Det har vi testet på en ski-økt i en 20 km løype med klassisk langrennsski.

Testen krevde bruk av tre polarklokker, Verity Sense og en H10 brystsensor for å fange dataene i parallell. Det var også nødvendig å ha tre ulike kontoer på Polars skytjeneste for å laste opp tre ulike målinger fra den samme turen.

For svømmere: Sensoren kan også festes til svømmebriller og måle pulsen fra tinningen. Foto: Polar

Klokkene ble startet på akkurat samme tid (+/- 1 sekund), og logget pulsen fra sine respektive sensorer på brystet, overarmen og håndleddet over hele økten. Brystsensoren H10 ble ikke påført fukt/vann før bruk (slik anbefalt) og det vises nok i den lite presise målingen i starten av økten. Dataene som måles av de tre sensorene er plottet i et regneark.

Excel klarte ikke kjøre noen full korrelasjonsanalyse på datasettet, men ved å ta to ulike utsnitt av pulsdataene på 10 minutter viste H10 sterk korrelasjon mot Sense (0,89 til 0,95). H10 mot klokkesensoren på håndleddet viste svak korrelasjon (-0,03 til -0,15).

Tre innstilingen: Verity Sense kan sende data til en app, den kan ta opp data, eller den kan brukes til å måle når man svømmer. Foto: Polar

Resultatet

Håndsleddsensoren avviker til dels betydelig fra de to andre. Den viser også en snittpuls som er vesentlig lavere. 131 for hele turen. Til sammenlikning viste Sense 139 og brystsensoren 140,5. Det er nok den som er selve fasiten her.

Ved å betrakte datasettet i høy oppløsning er det tydelig at H10 og Sense viser ganske like målinger. Men måling på brystet med H10 ser ut til å reagere raskere på pulsforandring. Gjerne 10-15 sekunder ved markert pulsøkning eller pulsnedgang (hvile eller kraftige motbakker). Det er ikke så rart siden det tar litt til fra det elektriske signalet sinusknuten genererer til det kommer til armen som puls som kan måles som utvidelse av kapillærårer.

Pulsmåling over 20 km langrenn: Med litt startvansker for brystmåleren fordi den ikke ble fuktet viser Polar Verity Sense at den er nesten like nøyaktig. Det samme kan ikke sies om pulsmåleren i klokka. Klikk for å se original. Foto: Odd Richard Valmot

Konklusjon

Sense kan erstatte på bryststroppen med en nøyaktighet som måling på håndleddet ikke klarer.

Ved for eksempel intervalldrag, eller økter der man ønsker høy nøyaktighet på målingene, vil bryststropper gi det beste datasettet.

Det å spenne på seg en brystrem eller Sense er smak og behag, men Sense med armbånd veier til sammen 17 gram mens H10 veier 60 gram.

Prisen på Verity Sense er 950 kroner. Altså litt dyrere enn Polar H10 som selges ned i 800 kroner.