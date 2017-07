Putin og Trump skal starte nett-overvåking, men bare ifølge Putin

IT-sikkerhet var på agendaen da USAs president Donald Trump møtte Vladimir Putin under G20-møtet i helgen.

– Vi diskuterte opprettelsen av en ugjennomtrengelig enhet for IT-sikkerhet. På den måten kan vi beskytte oss mot valg-hacking og mange andre negative ting, skriver Trump på Twitter.

Putin & I discussed forming an impenetrable Cyber Security unit so that election hacking, & many other negative things, will be guarded.. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2017

Putin bekrefter...

Putin går enda lenger. På Kremlins offisielle engelske nettsider skriver han at de «har blitt enige om å opprette en arbeidsgruppe, og gå sammen om å overvåke sikkerhet på nettet».

Videre skriver han, at de skal «sikre fullt samsvar med internasjonale lover, og hindre inngripen i andre lands interne affærer». Den siste setningen er en klar referanse til den påståtte russiske innblandingen i det amerikanske valget.

«Dette angår først og fremst Russland og USA. Hvis vi klarer å organisere dette arbeidet - og det tviler jeg ikke på - vil det få slutt på spekulasjonene».

Her er meldingen i original form:

«The US President and I have agreed to establish a working group and make joint efforts to monitor security in the cyberspace, ensure full compliance with international laws in this area, and to prevent interference in countries' internal affairs. Primarily this concerns Russia and the United States. We believe that if we succeed in organising this work – and I have no doubt that we will – there will be no more speculation over this matter».

... Trump avkrefter?

Men det virker ikke som at begge parter har like stor tro på samarbeidet, skal vi tro eiendomsmogulen fra New York.

I natt skriver han at selv om de har diskutert en enhet for IT-sikkerhet, er det ikke dermed sagt at han tror det kan skje. «Det kan det ikke», avslutter han.

The fact that President Putin and I discussed a Cyber Security unit doesn't mean I think it can happen. It can't-but a ceasefire can,& did! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 10, 2017

Så langt har det ikke kommet detaljer fra det hvite hus om samarbeidet - eventuelt mangelen på samarbeid.

– Som å samarbeide med assad

Tidligere replubikansk presidentkandidat Marco Rubio uttrykte skepsis til planene da de først ble annonsert. Han sammenligner det å samarbeide med Russland om IT-sikkerhet er som å «samarbeide med Assad om kjemiske våpen».