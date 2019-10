Python 3.8 er ute – med ny hvalross-operator :=

Python har i løpet av de siste årene raskt seilt opp som ett av verdens mest populære programmeringsspråk. Mandag denne uken kom versjon 3.8 av språket, mer enn ett år etter at 3.7 ble lansert.

Python 3.8 får en rekke nye funksjoner og forbedringer, blant annet en ny operator for tilordning av verdier til variabler. Den nye operatoren er := og kalles populært for «walrus operator», eller hvalross-operator om du vil. Årsaken er at den kan minne om en hvalross når du ser den fra siden.

Ifølge utviklernettstedet Packt har innføringen av hvalross-operatoren som ble foreslått i PEP 572 (Assignment Expressions) vært veldig omdiskutert i Python-utviklermiljøet, og mange mener den er unødvendig. Andre igjen mener den gjør koden mer lettlest.

Med := kan du tilordne verdier til en variabel som en del av et større uttrykk, og på den måten spare en kodelinje. Her er et eksempel fra Pythons dokumentasjonssider: if (n := len(a)) > 10: print(f"List is too long ({n} elements, expected <= 10)")

Her vil variabelen n tilordnes en verdi lik lengden til a (som kan være en liste med elementer). Samtidig som n tilordnes denne verdien, gjøres det også en sjekk av om hvorvidt n er større enn 10. Alt i én og samme operasjon, slik at man kan bruke variabel n i print-uttrykket på den neste linjen. Hvis man skulle gjort det samme uten hvalross-operatoren, ville det blitt slik:

n = len(a) if n > 10: print(f"List is too long ({n} elements, expected <= 10)")

Du finner en full oversikt over alle nyhetene i Python 3.8 på dokumentasjonssidene.

Den nye versjonen kan lastes ned herfra.