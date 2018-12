Python-diktatoren gikk lei: Slik skal språket styres i framtiden

Det har snart gått et halvt år siden grunnleggeren av Python, Guido Van Rossum, pakket sakene sine og gikk av som enehersker over språket.

Rossum, også kjent som «Pythons snille diktator for resten av livet», hadde sett seg lei av å krangle gjennom endringsforslag – såkalte PEPer. Det hele toppet seg etter PEP 572, et forslag til en metode for å sette variabler inni uttrykk ved hjelp av notasjonen NAME := expr. Avgjørelsen om å innføre endringen i språket falt ikke i smak hos alle, og Rossum skal ha blitt møtt med stor motstand.

«Jeg er sliten, og trenger en veldig lang pause», forklarte han etterpå. Python-sjefen valgte til slutt å fortsette som kjerneutvikler, men å fjerne seg selv helt fra avgjørelsesprosessene.

Han oppga ingen arvtakere eller plan for hvordan språket skulle styres videre.

Ny styringsmodell

Men etter snart et halvt år, ser det endelig ut til å ha kommet en plan for videre styring av språket.

Et forslag med navn «PEP 8016 - The Steering Council Model» har blitt godtatt etter en avstemming blant språkets sentrale utviklere. Modellen var ett av totalt åtte forslag for videre styring, og er signert utviklerne Nathaniel J. Smith og Donald Stufft.

Modellen er basert på «modne, velkjente og velfungerende» metoder, sterkt inspirert av styringsmodellen til Python-rammeverket Django. Forfatterne har hatt som mål å gjøre modellen så minimalistisk, lett forståelig og lite inngripende som mulig.

Styringsråd på fem personer

I forslaget heter det at skal opprettes et såkalt styringsråd, bestående av fem personer, som blant annet skal ha myndighet til å godta eller avvise nye endringsforslag, og håndheve eller endre Pythons såkalte Code of Conduct – adferdskodeks.

Dersom de klarer å oppnå et stort nok flertall, fire mot én, har de også myndighet til å fjerne kjerneutviklere fra prosjektet.

Denne makten ser det likevel ut til at de vil delegere bort og fordele til andre lenger nede i Python-systemet. I styringsdokumentet heter det følgende:

«Rådet skal tilstrebe å bruke sin makt så lite som mulig. I stedet for å stemme, er det bedre å oppnå enighet. I stedet for å avgjøre skjebnen til individuelle endringsforslag (PEPer), er det bedre å definere standardprosesser for avgjørelser i forbindelse med PEPer. Det er bedre å etablere en Code of Conduct-komité, enn å ta avgjørelser i individuelle tilfeller».

For å bli valgt til komiteen, må man først nomineres av et medlem av kjerne-teamet i Python. Her kan du lese mer om hvordan man blir medlem.

Deretter skal de ulike kandidatene stemmes frem av kjerne-teamet. I styringsdokumentet heter det at «ideelt sett skal rådet reflektere mangfoldet av Python-brukere og bidragsytere», og kjerne-teamet oppfordres til å stemme ut fra dette prinsippet.