Qatar utsatt for avansert hackerangrep

Qatars nyhetsbyrå ble først hacket i april i år, ifølge myndighetene i landet. Hackingen kan ha bidratt til den diplomatiske krisen mellom Qatar og nabolandene.

En foreløpig rapport om hendelsen ble offentliggjort av qatarske etterforskere onsdag.

Falske nyheter

Her står det at nyhetsbyråets nettside ble utsatt for et avansert dataangrep i april, og at det da ble installert en datafil. Den ble senere brukt til å publisere en nyhetssak med fabrikkerte uttalelser fra Qatars statsleder, emiren Tamim bin Hamad al-Thani.

De angivelige uttalelsene om blant annet Iran og Israel ble nevnt av Saudi-Arabia og andre arabiske land som en begrunnelse da de nylig kuttet de diplomatiske båndene til Qatar.

I rapporten om saken står det ikke hvem som kan ha stått bak hackingen. Tidligere har TV-kanalen CNN sitert amerikanske og qatarske kilder som tror det var russiske hackere som utførte dataangrepet.

Motivet kan ha vært å undergrave USAs utenrikspolitikk ved å skape konflikt mellom landets allierte. USAs største militærbase i Midtøsten ligger i Qatar, men også Saudi-Arabia er en viktig amerikansk alliert.

Russiske myndigheter har avvist anklagene.