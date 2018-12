Qt for Python skal gjøre det enklere å lage pene brukergrensesnitt

Qt-rammeverket brukes ifølge produsenten av rundt en million utviklere verden over. Rammeverket brukes til å lage grafiske brukergrensesnitt på tvers av ulike operativsystemer og maskinvare.

Nå annonserer selskapet at de har lansert en versjon av Qt for programmeringsspråket Python. Ifølge en pressemelding fra selskapet skal Qt for Python gjøre det enklere for utviklere å lage spenstige brukergrensesnitt for Python-applikasjoner. Python-utviklere skal ved hjelp av rammeverket raskere og enklere kunne visualisere store datamengder.

Ifølge popularitetsbarometeret Tiobe er Python nå verdens tredje mest populære programmeringsspråk, bak Java og C – men foran C++. Språket har blitt svært populært blant annet på grunn av at det egner seg godt til vitenskapelige, numeriske og statistiske beregninger.

I pressemeldingen fremhever Qt at Python har veldig gode verktøy for å håndtere og visualisere data for stordata-analyser, kunstig intelligens og at det også er godt egnet til ulike formål innenfor maskinlæring.

«Inntil nå har det imidlertid vært et veldig lite utvalg med moduler for brukergrensesnitt og datavisualisering som kan brukes av Python-utviklere», hevder Qt.

Qt-rammeverket ble for øvrig utviklet i Norge av Trolltech, og rammeverket feiret 20-årsjubileum i 2015. I 2012 ble Trolltech solgt til Nokia, og senere – i februar 2011 ble Qt overtatt av det finske selskapet Digia. Du kan lese mer om historien til Qt her »

Qt for Python kan lastes ned fra denne siden.

